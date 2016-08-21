شاب يحاول قتل آخر من أجل هاتف محمول بباتنة

تعرض أمس الأول شاب في العشرينيات من العمر إلى محاولة قتل في حي النصر بمدينة بريكة في ولاية باتنة، حيث أقدم شاب آخر على محاولة ذبحه من أجل الاستيلاء على هاتفه النقال.

واستنادا إلى مصادر محلية فإن الجاني أراد الاستيلاء على هاتف الضحية وعندما حاول الأخير منعه استل خنجرا ووضعه مباشرة على ذقنه مما تسبب له في جروح، وقد تدخلت الشرطة على الفور، لكن الجاني هم بالفرار جريا من شارع إلى شارع قبل أن يقع في قبضتها، حيث سيحال لاحقا على مصالح العدالة.