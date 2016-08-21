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شاب يحاول قتل آخر من أجل هاتف محمول بباتنة
تعرض أمس الأول شاب في العشرينيات من العمر إلى محاولة قتل في حي النصر بمدينة بريكة في ولاية باتنة، حيث أقدم شاب آخر على محاولة ذبحه من أجل الاستيلاء على هاتفه النقال.
واستنادا إلى مصادر محلية فإن الجاني أراد الاستيلاء على هاتف الضحية وعندما حاول الأخير منعه استل خنجرا ووضعه مباشرة على ذقنه مما تسبب له في جروح، وقد تدخلت الشرطة على الفور، لكن الجاني هم بالفرار جريا من شارع إلى شارع قبل أن يقع في قبضتها، حيث سيحال لاحقا على مصالح العدالة.
سعيد - سطيف2016/08/26 على 11:151
هل المراسلين بالعلمة عندما ينقلون اخبار العلمة يقولون ان ذلك حدث في سطيف ؟ وهل من ينقل احداث الخروب يقول انها حدثت بقسنطينة ؟ وهل من ينقل احداث بوسعادة يقول انها حدثت بالمسيلة ؟ هل عندكم جغرافيا وادارة خاصة بكم ببريكة ان تجعلوها باتنة ؟ روحو ابحثوا عند google earth