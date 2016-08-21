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11 قتيلاً و78 جريحاً بتفجير استهدف مركز شرطة في تركيا
ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الناجم عن سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة التركية، صباح الجمعة، في إقليم شرناق جنوب شرقي تركيا، إلى 11 قتيلاً و78 جريحا، بحسب وسائل إعلام تركية.
وفي حصيلة أولية، أفادت مصادر طبية تركية بمقتل 9 أشخاص، بينهم 8 من رجال الشرطة، وإصابة 70 آخرين.
ووقع التفجير في مدينة الجزيرة بجنوب شرقي تركيا، وتقع الجزيرة في إقليم شرناق المتاخم لسوريا والعراق والذي تسكنه أغلبية كردية.
وأدى الهجوم إلى تدمير المقر العام لقوات مكافحة الشغب وتصاعد سحابة من الدخان الأسود في السماء بحسب صور بثها التلفزيون التركي.
وقالت وكالة أنباء "الأناضول" إن هناك جريحين في حال الخطر ونسبت الهجوم إلى حزب العمال الكردستاني.
وأوضحت أن القنبلة انفجرت على بعد 50 متراً عن المبنى بالقرب من نقطة مراقبة.
ونقل التلفزيون التركي عن وزارة الصحة قولها إنها أرسلت سيارتي إسعاف ومروحتين إلى المكان.
ويأتي هذا الهجوم بعد يومين على بدء القوات التركية حملة غير مسبوقة في سوريا المجاورة، تستهدف قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا وتنظيم داعش.
ابو : شيليا2016/08/26 على 11:081
كما تدين تدان إحصد مازرعته في سوريا