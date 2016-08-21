تسمم 3 أفراد إثر تناول "الدلاع" ببريكة

أصيب أمس 3 أفراد من عائلة واحدة تقطن بحي طريق بسكرة في بريكة بباتنة بتسمم غذائي مصدره فاكهة "الدلاع".

واستنادا إلى مصادر محلية فإن ثلاثة إخوة في العشرينيات من العمر وهم ذكر وأنثيان قد نقلوا في حالة خطيرة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة، حيث كانوا يعانون من حالات التقيؤ والاسهال وآلام حادة في بطونهم. وتبين بأنهم قد تناولوا فاكهة "الدلاع" التي تم شراؤها من سوق الخضر والفواكه بالمدينة. ومايزال المصابون تحت المراقبة الطبية.