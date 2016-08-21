تسمم 3 أفراد إثر تناول "الدلاع" ببريكة

date 2016/08/26 views 474 comments 0
author-picture

icon-writer ع.ميساوي

أصيب أمس 3 أفراد من عائلة واحدة تقطن بحي طريق بسكرة في بريكة بباتنة بتسمم غذائي مصدره فاكهة "الدلاع".

icon-links تغطيات ذات صلة

واستنادا إلى مصادر محلية فإن ثلاثة إخوة في العشرينيات من العمر وهم ذكر وأنثيان قد نقلوا في حالة خطيرة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة، حيث كانوا يعانون من حالات التقيؤ والاسهال وآلام حادة في بطونهم. وتبين بأنهم قد تناولوا فاكهة "الدلاع" التي تم شراؤها من سوق الخضر والفواكه بالمدينة. ومايزال المصابون تحت المراقبة الطبية.

icon-tags
  • print