شابان يستغلان خيمة لترويج المخدرات بشاطئ في تلمسان

date 2016/08/26 views 434 comments 0
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icon-writer سميح. ب

أصدرت، محكمة باب العسة غرب ولاية تلمسان، أحكاما بالحبس لأربع سنوات، في حق مروجين اثنين للمخدرات، في أوساط المصطافين.

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وكان المتهمان وهما شابان في العقد الثاني من عمرهما، قد أدينا بتهمة حيازة وترويج مخدرات وأقراص مهلوسة. وجاءت عملية توقيفهما، عقب ورود معلومات إلى مصالح أمن دائرة بني بوسعيد، حول نشاط مشبوه لعصابة مجهولة العدد، بإحدى الخيم المنصوبة في الواجهة البحرية لمرسى بن مهيدي التي يقصدها ملايين السياح كل صيف.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة التدابير ومحاصرة الخيمة المشبوهة، أين ضبط بحوزة أحد المتهمين 06 قطع مخدرات معدة للترويج و22 قرصا مهلوسا ومبلغا ماليا يقارب 05 ملايين سنتيم من عائدات الاتجار بهذه السموم، بينما بحوزة المتهم الثاني مبلغ مالي وكمية صغيرة من المخدرات. وفور تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة باب العسة، تمّ إحالتهما على المثول الفوري لتصدر بحقهما الأحكام المذكورة آنفا.

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