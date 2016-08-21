أتى 348 حريقا سجل عبر غابات الوطن ما بين 18 و 24 أوت الجاري على 1238 هكتار من الأراضي بمعدل 50 حريقا يوميا، حسب آخر حصيلة للمديرية العامة للغابات.
ومست الحرائق 687 هكتار من الغابات و 234 هكتار من الجبال و 317 هكتار من الأحراش حسب نفس الحصيلة.
وبهذا تكون حصيلة الحرائق منذ الفاتح من جوان الماضي قد بلغت 1.834 حريق مست 9.793 هكتار من الأراضي اي بمتوسط 22 حرق يوميا و 5 هكتارات في كل حريق.
وتضررت من هذه الحرائق خلال اقل من 3 اشهر 3.906 هكتار من الغابات و2.660 هكتار من الجبال و3.227 هكتار من الأحراش.
وخلال سنة 2015 سجل خلال نفس فترة المقارنة اندلاع 1.742 بؤرة حريق أتت على 12.016 هكتار منها 5.141 هكتار عبارة عن غابات.
وتعد ولاية بجاية الأكثر تضررا من حرائق الغابات منذ 1 جوان الماضي (1.909 هكتار) تليها كل من ولايات سيدي بلعباس (1.396 هكتار) وجيجل (685 هكتار) وبومرداس (633 هكتار) وسوق اهراس (560 هكتار) وتلمسان (486 هكتار) وتيزي وزو (470 هكتار) الطارف (425 هكتار) والمدية (377 هكتار) والبليدة (373 هكتار).
وقد أتلفت النيران 4.743 هكتار بشرق البلاد و2.771 هكتار بوسطها و2.279 هكتار بغربها.
وستواصل مديرية الغابات تطبيق إجراء الوقاية ومكافحة الحرائق -الذي شرع في تجسيده في الفاتح جوان- إلى غاية نهاية الحملة في 31 أكتوبر المقبل.
وتدعو المديرية المواطنين إلى التحلي باليقظة والإسهام في إجراء الإنذار والوقاية بالنظر لزيادة أخطار الحرائق خلال هذه الفترة.
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حرائق الغابات تأتي على 1238 هكتار في ظرف أسبوع
الشروق أون لاين/واج
أتى 348 حريقا سجل عبر غابات الوطن ما بين 18 و 24 أوت الجاري على 1238 هكتار من الأراضي بمعدل 50 حريقا يوميا، حسب آخر حصيلة للمديرية العامة للغابات.
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اتهاماتك خطيرة و"غير مسؤولة".. يا بن غبريط !
ومست الحرائق 687 هكتار من الغابات و 234 هكتار من الجبال و 317 هكتار من الأحراش حسب نفس الحصيلة.
وبهذا تكون حصيلة الحرائق منذ الفاتح من جوان الماضي قد بلغت 1.834 حريق مست 9.793 هكتار من الأراضي اي بمتوسط 22 حرق يوميا و 5 هكتارات في كل حريق.
وتضررت من هذه الحرائق خلال اقل من 3 اشهر 3.906 هكتار من الغابات و2.660 هكتار من الجبال و3.227 هكتار من الأحراش.
وخلال سنة 2015 سجل خلال نفس فترة المقارنة اندلاع 1.742 بؤرة حريق أتت على 12.016 هكتار منها 5.141 هكتار عبارة عن غابات.
وتعد ولاية بجاية الأكثر تضررا من حرائق الغابات منذ 1 جوان الماضي (1.909 هكتار) تليها كل من ولايات سيدي بلعباس (1.396 هكتار) وجيجل (685 هكتار) وبومرداس (633 هكتار) وسوق اهراس (560 هكتار) وتلمسان (486 هكتار) وتيزي وزو (470 هكتار) الطارف (425 هكتار) والمدية (377 هكتار) والبليدة (373 هكتار).
وقد أتلفت النيران 4.743 هكتار بشرق البلاد و2.771 هكتار بوسطها و2.279 هكتار بغربها.
وستواصل مديرية الغابات تطبيق إجراء الوقاية ومكافحة الحرائق -الذي شرع في تجسيده في الفاتح جوان- إلى غاية نهاية الحملة في 31 أكتوبر المقبل.
وتدعو المديرية المواطنين إلى التحلي باليقظة والإسهام في إجراء الإنذار والوقاية بالنظر لزيادة أخطار الحرائق خلال هذه الفترة.