بعد منع 15 مدينة ارتداءه في شواطئها المحلية مجلس الدولة الفرنسي يعلق قرار منع ارتداء "البوركيني"

قرر مجلس الدولة الفرنسي، تعليق قرار منع عدة بلديات فرنسية ارتداء البوركيني في الشواطئ، وهو المنع الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا وحول باريس إلى محل انتقاد عالمي.

وبموجب قرار مجلس الدولة فإن قرار محكمة إدارية بجنوب فرنسا وبالتحديد بمدينة "كان" التي أكدت قانونية القرار البلدي بمنع ارتداء البوركيني، يعد لاغيا ويصبح قرار بلدية فيلنوف لوبلي معلقا.

وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي، "القرار البلدي مساس خطير بالحريات الأساسية، وهي حرية التنقل وحرية المعتقد والحرية الشخصية".

إلغاء قرار منع ارتداء البوركيني، يعد ضربة موجعة للوزير الأول، مانويل فالس، الذي أيد قرار عدد من البلديات التي أصدرت قرارات بمنعه، وهي التدابير التي تمخض عنها توجيه سهام الحقد أكثر ضد المسلمين وحتى تفسير مبالغ فيه للقرارات البلدية، كما وقع في مدينة نيس أين تم تجريد امرأة من حجابها.

وحظرت حوالي 15 مدينة فرنسية ارتداء البوركيني في شواطئها المحلية، في خطوة أثارت أصداء شديدة في فرنسا وفي الدول الإسلامية.

للإشارة فان القضية تم رفعها أمام مجلس الدولة، من قبل مجلس محاربة معاداة الإسلام ورابطة حقوق الانسان الفرنسية.