آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الجامعات الصيفية لنقابات التربية تشرح المنظومة التربوية
-
حرب الأرقام تشتعل بين الأحزاب مع إقتراب موعد التشريعيات
-
تواصل إضراب عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي
-
دعوات لاعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر
-
أمريكية تحول منزلها إلى غابة استوائية
-
باحثة جزائرية تُبهر العالم باكتشاف مادة جديدة لترميم الكسور
-
تكاليف الدخول المدرسي والأضحى موعد آخر للإستدانة !
-
ندى مثال للطموح رغم إعاقتها الذهنية
-
عمّال البلديات في إضراب وطني بداية من اليوم
-
حرائق الغابات غير مقصودة ولا هيئة رسمية وراء إضرامها
تزامنا مع اكتشاف جثة طفلة في سنّها مشنوقة في نفس الناحية
العثور على الطفلة المختفية أمينة في غابة بجيجل
عاشت عائلة العايب في الميلية في ولاية جيجل، على وقع خبرين متناقضين في ظرف ساعة واحدة، حيث كشفت يوم الخميس الملازم الأول السيدة أحلام بومالة المكلفة بالإعلام في خلية الأمن بولاية جيجل، عن اكتشاف جثة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، معلقة ومشنوقة بشجرة زيتون، وهذا مساء الأربعاء، بمشتة عطراوي ببلدية اولاد عسكر التي لا تبعد عن بلدية الميلية إلا بـ 25 كلم، متوفاة.
وجاء في بيان الشرطة بأن الطفلة المشنوقة كانت تدرس في السنة الأولى متوسط، وحٌوّلت جثة الضحية إلى مستشفى بلدة الطاهير، وهو ما صدم سكان الميلية الذين هبّوا لتقديم العزاء، بعدما ظنوا ان الجثة تعود لأمينة العايب ومنهم من توجه على مستشفى الطاهير ليتأكد من هوية المتوفاة، لتتفاجأ الشقيقة الكبرى "21 سنة" للطفلة المختفية منذ عشرة أيام بمكالمة متناقضة جملة وتفصيلا مع الخبر المزلزل الأول، جاءتها من زميل سابق في الدراسة أخطرها بأن شقيقتها الصغرى رفقته، بعد أن وجدها هائمة في الأحراش على بعد نصف كيلومتر من البيت، فسارع أهل المختفية وفرحوا بلقائها سالمة إلا من إصابات على مستوى القدم، واتضح بأن الطفلة التي وجدت مشنوقة من عائلة أخرى تقطن بأولاد عسكر كانت قد اختفت أيضا لمدة أسبوع، وليس في الميلية.
وقالت شقيقة الطفلة العائدة أمينة العايب أمس للشروق اليومي، بأن مصالح الأمن فتحت تحقيقا بعد عودة شقيقتها من الاختفاء الغامض، وبأن شقيقتها تحدثت عن مجموعة من الشباب حوّلوها بالقوة وهدّدوها بالتعذيب إن حاولت المقاومة قبل أن تفلت من بين أيديهم حسب أقوالها من دون تحديد هوية الفاعلين ولا عددهم بحجة أنهم كانوا يخفون وجوههم، كما أشارت إلى وجود جروح مختلفة على مستوى قدميها، بسبب تواجدها في إحدى غابات المنطقة، حسب الشقيقة الكبرى التي قالت بأن ظهور صورة المختفية في الشروق اليومي، ساهم في تحرك كل سكان البلدية والولاية عموما، وجعل ربما الفاعلين يطلقون سراحها وفاعلي الخير يعرفونها من خلال الشروق اليومي.
وموازاة مع قرار العائلة ووالدها لأجل عرضها على نفسانيين على بعد أسبوع من الدخول المدرسي، واصلت مصالح الأمن أمس الجمعة تحقيقاتها التي باشرتها منذ الإثنين قبل الأخير، تاريخ الاختفاء الغامض لهاته الصبية التي تدرس في السنة الخامسة ابتدائي .
SoloDZ - الحمد لله على سلامتها والحمد لله على كل حال 2016/08/26 على 17:331
الله يرحم الطفلة التي وجدت مشنوقة ويصبر اهلها لكن قصة امينة خيالية بعض الشيء من جانب أنها هربت لمجموعة كاملة من الشباب اختطفوها واستمرت في "البقاء" عشرة ايام كاملة في البراري وكأنها في حصة "اكشن" لوحدها دون ماء في هذا الحر ولا غذاء وسط الذئاب والخنازير البرية المتوحشة والافاعي ووو عشرة ايام وعشر ليالي بمفردها في سنها تلك ثم وهؤلاء المختطفون كانوا ملثمين يعني انهم اخفوا وجوههم على الطفلة وهذا يعني انها تعرفهم يا إما من العائلة يا اما من القرية ويبدو ان الحكاية تصفية حسابات او عبث مراهقة ليس خطفا