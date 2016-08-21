يعتزم ممثلو النقابات في عديد القطاعات على غرار الصحة والتعليم العالي والتربية والادارة العمومية والبلديات عقد لقاءات للمكاتب الوطنية خلال شهر سبتمبر المقبل، لدراسة عدة ملفات شكلت مضمون مطالب أحالتها على الحكومة أهمهما ملف إلغاء التقاعد النسبي و قائمة المهن الشاقة، بالاضافة إلى عدة ملفات أخرى تختلف باختلاف القطاعات المعنية، والتي تهدد بدخول اجتماعي ساخن من خلال العودة للإضرابات بسبب عدم تلبية الحكومة لمطالب هؤلاء في ظل تدهور القدرة الشرائية وانخفاض أسعار البترول التي جعلت الدولة تتخذ إجراءات تقشفية.
في وقت قررت العديد من النقابات على غرار موظفي البلديات ونقابة عمال البريد والمساعدين التربويين تدشين الدخول الاجتماعي بحركات احتجاجية متواصلة بسبب عدم التوصل إلى حل نهائي للمشاكل العمالية العالقة والتي ازدادت حدة مع الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، قررت نقابات أخرى عقد اجتماعات لمكاتبها بداية سبتمبر لاتخاذ موقف بخصوص الرجوع للإضراب من عدمه ولدراسة الملفات المتراكمة.
وفي السياق أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية جيلالي حمران في تصريح للشروق أمس بأن المجلس الوطني للنقابة سيعقد مع بداية الدخول الاجتماعي دورة عادية لدراسة الملفات العالقة ، حيث ستتم مناقشة القضايا الاجتماعية للعمال، مع التركيز على ملف المهن الشاقة تبعا لقرار الحكومة إلغاء التقاعد النسبي، وأضاف المتحدث بأن نقابته ستقدم مقترحها للحكومة بهذا الشأن وستنظر أيضا في امكانية الرجوع للاحتجاج بسبب عدم تلبية بعض المطالب العمالية العالقة.
ومن جهته، كشف الأمين الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية نوفل شيبان عن لقاء مرتقب للمكتب الوطني للنقابة بداية سبتمبر المقبل لدراسة الملفات العالقة في القطاع، خاصة أن النقابة كانت خاضت عدة حركات احتجاجية قبيل العطلة الصيفية للمطالبة بفتح الحوار مع الوزارة الوصية لكنها لم تجد نفعا - يضيف المتحدث - حيث بالرغم من التعليمات التي ابرقها الوزير بوضياف لمدراء الصحة لاستقبال النقابيين، وأكد شيبان بأن نقابته ستفصل في اجتماع المكتب الوطني في قضية العودة للاحتجاج خاصة أن الكثير من الملفات المطروحة، وفي سياق متصل تعتزم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي عقد لقاء للمكتب الوطني في سبتمبر كذلك، لتباحث كل الملفات الخاصة بالقطاع والأساتذة ورفع الانشغالات العالقة لمكتب الوزير حجار.
وفي سياق مواز، أشار القيادي في النقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي في حديثه للشروق إلى التحضير لاجتماع للتكتل النقابي لمختلف القطاعات يوم 17 سبتمبر المقبل لمناقشة ملف الغاء التقاعد النسبي الذي اتخذته الحكومة في الثلاثية الاخيرة، وهذا بعد عقد كل نقابة لاجتماعات مكتبها الوطني، مضياف بان المكتب الوطني لـ"الاسنتيو" سيجتمع في سبتمبر لدراسة الملفات الراهنة في قطاع التربية على غرار قضية إصلاح المنظومة التربوية وبرامج الجيل الثاني واعادة هيكلة البكالوريا، بالاضافة إلى ملف التقاعد النسبي، حيث أكد يحياوي موقف نقابته الرافض للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص التمييز بين موظفي الوظيفة العمومية من خلال تقسيم البعض ضمن المهن الشاقة ومنحهم التقاعد النسبي وحرمان البعض الآخر منه مطالبا بالإبقاء على التقاعد دون شرط السن، معتبرا أعذار الحكومة بخصوص إفلاس صندوق التقاعد غير مبررة، خاصة أن الاقتطاعات تتم بشكل عادي وهي التي تمول الصندوق، ليشير في السياق إلى أن اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن سيكون في اجتماع التكتل النقابي لرؤساء النقابات المستقلة للوظيف العمومي مع الدخول الاجتماعي الحالي، ملمحا إلى إمكانية العودة إلى الاضراب في حال لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الفئات العمالية.
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التكتل النقابي الرافض لإلغاء التقاعد النسبي يجتمع في 17 سبتمبر القادم
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
يعتزم ممثلو النقابات في عديد القطاعات على غرار الصحة والتعليم العالي والتربية والادارة العمومية والبلديات عقد لقاءات للمكاتب الوطنية خلال شهر سبتمبر المقبل، لدراسة عدة ملفات شكلت مضمون مطالب أحالتها على الحكومة أهمهما ملف إلغاء التقاعد النسبي و قائمة المهن الشاقة، بالاضافة إلى عدة ملفات أخرى تختلف باختلاف القطاعات المعنية، والتي تهدد بدخول اجتماعي ساخن من خلال العودة للإضرابات بسبب عدم تلبية الحكومة لمطالب هؤلاء في ظل تدهور القدرة الشرائية وانخفاض أسعار البترول التي جعلت الدولة تتخذ إجراءات تقشفية.
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التكتل النقابي الرافض لإلغاء التقاعد النسبي يجتمع في 17 سبتمبر القادم
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في وقت قررت العديد من النقابات على غرار موظفي البلديات ونقابة عمال البريد والمساعدين التربويين تدشين الدخول الاجتماعي بحركات احتجاجية متواصلة بسبب عدم التوصل إلى حل نهائي للمشاكل العمالية العالقة والتي ازدادت حدة مع الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، قررت نقابات أخرى عقد اجتماعات لمكاتبها بداية سبتمبر لاتخاذ موقف بخصوص الرجوع للإضراب من عدمه ولدراسة الملفات المتراكمة.
وفي السياق أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية جيلالي حمران في تصريح للشروق أمس بأن المجلس الوطني للنقابة سيعقد مع بداية الدخول الاجتماعي دورة عادية لدراسة الملفات العالقة ، حيث ستتم مناقشة القضايا الاجتماعية للعمال، مع التركيز على ملف المهن الشاقة تبعا لقرار الحكومة إلغاء التقاعد النسبي، وأضاف المتحدث بأن نقابته ستقدم مقترحها للحكومة بهذا الشأن وستنظر أيضا في امكانية الرجوع للاحتجاج بسبب عدم تلبية بعض المطالب العمالية العالقة.
ومن جهته، كشف الأمين الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية نوفل شيبان عن لقاء مرتقب للمكتب الوطني للنقابة بداية سبتمبر المقبل لدراسة الملفات العالقة في القطاع، خاصة أن النقابة كانت خاضت عدة حركات احتجاجية قبيل العطلة الصيفية للمطالبة بفتح الحوار مع الوزارة الوصية لكنها لم تجد نفعا - يضيف المتحدث - حيث بالرغم من التعليمات التي ابرقها الوزير بوضياف لمدراء الصحة لاستقبال النقابيين، وأكد شيبان بأن نقابته ستفصل في اجتماع المكتب الوطني في قضية العودة للاحتجاج خاصة أن الكثير من الملفات المطروحة، وفي سياق متصل تعتزم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي عقد لقاء للمكتب الوطني في سبتمبر كذلك، لتباحث كل الملفات الخاصة بالقطاع والأساتذة ورفع الانشغالات العالقة لمكتب الوزير حجار.
وفي سياق مواز، أشار القيادي في النقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي في حديثه للشروق إلى التحضير لاجتماع للتكتل النقابي لمختلف القطاعات يوم 17 سبتمبر المقبل لمناقشة ملف الغاء التقاعد النسبي الذي اتخذته الحكومة في الثلاثية الاخيرة، وهذا بعد عقد كل نقابة لاجتماعات مكتبها الوطني، مضياف بان المكتب الوطني لـ"الاسنتيو" سيجتمع في سبتمبر لدراسة الملفات الراهنة في قطاع التربية على غرار قضية إصلاح المنظومة التربوية وبرامج الجيل الثاني واعادة هيكلة البكالوريا، بالاضافة إلى ملف التقاعد النسبي، حيث أكد يحياوي موقف نقابته الرافض للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص التمييز بين موظفي الوظيفة العمومية من خلال تقسيم البعض ضمن المهن الشاقة ومنحهم التقاعد النسبي وحرمان البعض الآخر منه مطالبا بالإبقاء على التقاعد دون شرط السن، معتبرا أعذار الحكومة بخصوص إفلاس صندوق التقاعد غير مبررة، خاصة أن الاقتطاعات تتم بشكل عادي وهي التي تمول الصندوق، ليشير في السياق إلى أن اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن سيكون في اجتماع التكتل النقابي لرؤساء النقابات المستقلة للوظيف العمومي مع الدخول الاجتماعي الحالي، ملمحا إلى إمكانية العودة إلى الاضراب في حال لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الفئات العمالية.