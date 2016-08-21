قال إنه مكن للصفويين حجَة لإبادة السنة الظواهري يشن هجوما على البغدادي

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، سنة العراق إلى شن "حرب عصابات طويلة" لمواجهة ما وصفه بـ"الاحتلال الصفوي الصليبي الجديد"، وذلك في تسجيل جديد له نشرته مؤسسة "السحاب" الإعلامية، وفق ما نقلته مجموعة "فلاش بوانت" المتخصصة في مراقبة المواقع الجهادية.

وشن الظواهري هجوما على زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، بسبب "سفك الدماء"، وقال زعيم القاعدة إن زعيم داعش أعطى "إيران الصفوية وحكومتها التابعة في العراق حجة لإبادة أهل السنة".

وأضاف الظواهري "على أهل السنة في العراق ألا يستسلموا لمجرد سقوط المدن في يد الجيش الصفوي الشيعي"، وتابع "بل عليهم أن يعيدوا تنظيم أنفسهم في حرب عصابات طويلة ليهزموا الاحتلال الصفوي الصليبي الجديد لمناطقهم كما هزموه من قبل".

كما طالب الظواهري من وصفهم بـ"أبطال الإسلام من مجاهدي الشام" بمعاونة "إخوانهم في العراق"، قائلا إن "معركتهم واحدة"، وأضاف "الشام هي مدد العراق، والعراق هي عمق الشام"، مؤكدا على ضرورة مواجهة "التحالف الصليبي الصفوي الذي يسعى لابتلاع المنطقة بالتفاهم الأمريكي الإيراني".