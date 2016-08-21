وفاة خمسة توائم في قصر الشلالة بتيارت

توفي، 5 توائم، هم 3 ذكور وأنثيان، من والدين يقطنان في قصر الشلالة بولاية تيارت الخميس، بعد إجلاء أمهما الحامل إلى عيادة خاصة للولادة بتيارت بعد تدهور وضعها الصحي المفاجئ.

وقال مصدر مقرب من العائلة، إنها كانت طيلة خمس أيام تتقاذف بها مستشفيات القبة ومصطفى باشا بالعاصمة قبل طمأنتها بأن الولادة لن تكون قبل عيد الأضحى، مما جعلها تتجه إلى مسكنها العائلي في قصر الشلالة أين فاجأها المخاض وأجليت إلى مدينة تيارت، حيث تم إنقاذها رفقة 3 توائم، بعد ميلاد واحد ميت ووفاة الثاني لاحقا، لكن في اليوم الثاني من العملية توفي الثلاثة.

وحسب مدير العيادة، فإن المجهود الذي بذله الطاقم الطبي وشبه الطبي كان كبيرا لكن كون الصغار أقل من 7 أشهر حال دون استمرارهم في الحياة، ليؤكد أن إصابة الأم بكسر في أحد رجليها عقد من وضعها الصحي.