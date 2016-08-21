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وفاة خمسة توائم في قصر الشلالة بتيارت
توفي، 5 توائم، هم 3 ذكور وأنثيان، من والدين يقطنان في قصر الشلالة بولاية تيارت الخميس، بعد إجلاء أمهما الحامل إلى عيادة خاصة للولادة بتيارت بعد تدهور وضعها الصحي المفاجئ.
وقال مصدر مقرب من العائلة، إنها كانت طيلة خمس أيام تتقاذف بها مستشفيات القبة ومصطفى باشا بالعاصمة قبل طمأنتها بأن الولادة لن تكون قبل عيد الأضحى، مما جعلها تتجه إلى مسكنها العائلي في قصر الشلالة أين فاجأها المخاض وأجليت إلى مدينة تيارت، حيث تم إنقاذها رفقة 3 توائم، بعد ميلاد واحد ميت ووفاة الثاني لاحقا، لكن في اليوم الثاني من العملية توفي الثلاثة.
وحسب مدير العيادة، فإن المجهود الذي بذله الطاقم الطبي وشبه الطبي كان كبيرا لكن كون الصغار أقل من 7 أشهر حال دون استمرارهم في الحياة، ليؤكد أن إصابة الأم بكسر في أحد رجليها عقد من وضعها الصحي.
SoloDZ - الله ياخذ الحق وعزاؤنا لوالدي طيور الجنة ان شاء الله 2016/08/26 على 20:341
"وقال مصدر مقرب من العائلة، إنها كانت طيلة خمس أيام تتقاذف بها مستشفيات القبة ومصطفى باشا بالعاصمة قبل طمأنتها بأن الولادة لن تكون قبل عيد الأضحى"!!!!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا اصبع التوحيد وعقول الحيوانات رغم (تكوينها) وقلوب الصهاينة يا مسؤولين خمسة توائم يا عباد الله لو حامل بمخسة توائم جاءها المخاض في اوروبا او امريكا او الخليج العربي لقامت الدنيا حولها وكأنها المرأة الوحيدة التي لازالت تنجب في بلادهم وعليهم رعايتها حفاظا على عرقهم اما في بلادنا فأصبح الموت في هذا الميدان بالجملة !
2016/08/26 على 20:372
لكن لمن تنجبون لا افهم
الم تستوعبوا بعد
KADER - SIG2016/08/26 على 21:033
Allah yarhamhom, il faut p[oursuivre en justice les responsables.
متصرف - راس الوادي2016/08/26 على 21:064
الى المسئول عن هذه الجريمة أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر ـ آمين ـ
hamza - chelghoum.laid2016/08/26 على 21:125
اين انتم يا اولاد بلادي .
mourad - adrere2016/08/26 على 21:196
لاحول ولا قوة الا بلله .في جميع المجالات فاشلين وزراء لصوص اطباء فاشلون ماديون .مستوردون يقومون بتهريب العملة الصعبة .مخدرات .منتوجات مقلدة دواء مقلد راحت البلاد .لله يحرق لى تسبب في وفاة الرضع التواءم