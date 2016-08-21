من قبل مصالح الشرطة تحرير فتاة محتجزة بالبليدة

تمكنت الخميس مصالح أمن دائرة أولاد يعيش التابعة لأمن ولاية البليدة، من تحرير فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، احتجزها شاب في منزله بحي بن عمور التابع لبلدية أولاد يعيش.

ذات المصادر أكدت أن عملية تحرير الفتاة جاءت بعد أن قامت الفتاة بالاتصال برقم النجدة 1548، حيث تنقلت ذات المصالح فور تلقيها النداء الى ذات المكان وقامت بتحرير الفتاة بينما تم توقيف الشاب وتحويله على العدالة حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.