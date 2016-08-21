تعرض فريق المناوبة الطبية الليلية على مستوى المؤسسة الجوارية للصحة العمومية ببلدية بن مهيدي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إلى هجوم من طرف منحرف مخمور ومسبوق قضائيا بواسطة سلاح أبيض.
المهاجم الذي ينحدر من قرية سيدي قاسي كان في حالة هيجان نتيجة تعاطيه كميات من الكحول والأقراص والمخدرات، اقتحم المؤسسة وأخذ يطارد الممرضين والممرضات وجميع الحاضرين الذين فرّ كل واحد منه إلى جهة ما، وأصيب أحد المسعفين بجروح خفيفة بآلة حادة كانت بيد المهاجم السكير، إلى أن استطاع عناصر الشرطة الذين كانوا يقومون بالحراسة الليلية بالمستشفى الامساك بالمعتدي وتجريده من السكين ثم حولوه إلى مركز الأمن الحضري لابن مهيدي، أين سينجز ضده محضر قضائي ويحال على وكيل الجمهورية عن تهمة الاعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم العملية ومهاجمة مرفق عمومي، كما قام في نفس الليلة أحد المختلين عقليا، من بلدية بوحجار بالاعتداء على مواطن مريض كان متوجها لمستشفى بوحجار حيث اعترض طريقه وطعنه غير بعيد عن باب المستشفى، بواسطة سلاح أبيض وأصابه بطعنة في الظهر نقل على الفور إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة لتلقي العلاج، وهو في حالة حرجة حسب ما أكدته مصادرنا.
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مخمور يهاجم استعجالات مستشفى بن مهيدي بالطارف
عمر. ج
تعرض فريق المناوبة الطبية الليلية على مستوى المؤسسة الجوارية للصحة العمومية ببلدية بن مهيدي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إلى هجوم من طرف منحرف مخمور ومسبوق قضائيا بواسطة سلاح أبيض.
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المهاجم الذي ينحدر من قرية سيدي قاسي كان في حالة هيجان نتيجة تعاطيه كميات من الكحول والأقراص والمخدرات، اقتحم المؤسسة وأخذ يطارد الممرضين والممرضات وجميع الحاضرين الذين فرّ كل واحد منه إلى جهة ما، وأصيب أحد المسعفين بجروح خفيفة بآلة حادة كانت بيد المهاجم السكير، إلى أن استطاع عناصر الشرطة الذين كانوا يقومون بالحراسة الليلية بالمستشفى الامساك بالمعتدي وتجريده من السكين ثم حولوه إلى مركز الأمن الحضري لابن مهيدي، أين سينجز ضده محضر قضائي ويحال على وكيل الجمهورية عن تهمة الاعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم العملية ومهاجمة مرفق عمومي، كما قام في نفس الليلة أحد المختلين عقليا، من بلدية بوحجار بالاعتداء على مواطن مريض كان متوجها لمستشفى بوحجار حيث اعترض طريقه وطعنه غير بعيد عن باب المستشفى، بواسطة سلاح أبيض وأصابه بطعنة في الظهر نقل على الفور إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة لتلقي العلاج، وهو في حالة حرجة حسب ما أكدته مصادرنا.