بمشاركة 16 متحفا وطنيا انطلاق الطبعة الرابعة لتظاهرة "متحف في الشارع" بالعاصمة

انطلقت الخميس بالعاصمة الطبعة الرابعة لتظاهرة "متحف في الشارع" بمنتزه الرميلة بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وستشهد هذه التظاهرة التي ستدوم إلى غاية 29 أوت مشاركة 16 متحفا وطنيا من بينهم "المتحف العمومي لفن المنمنمات والزخرفة الاسلامية" و"الخط العربي" متحف ناصر الدين دينات لبوسعادة (المسيلة) ومتحف زبانة (وهران) و"متحف سيرتا" (قسنطينة) و"المتحف العمومي الوطني لخنشلة".

وتهدف التظاهرة التي ينظمها المتحف الوطني للباردو بالتعاون مع بلدية الجزائر الوسطى تحت شعار "سويا من أجل سياحة متحفية" إلى تعريف الجمهور بمهام ونشاطات هذه المؤسسات بغية تحسيسه بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ورشات بيداغوجية وترفيهية إلى جانب لقاءات مع وضع تحت تصرف الجمهور إصدارات حول نشاطات و أعمال المتاحف، وفي هذا الصدد ألح السيد ميهوبي على ضرورة تحسيس الجمهور حول أهمية المتاحف التي وصفها بالذاكرة الجماعية.

ودعا الوزير الذي جاب مختلف الأجنحة ممثلي المتاحف إلى التقرب أكثر من الجمهور "لا سيما الأطفال"، وبعد أن ذكر بأهمية الحفاظ على التراث التي يكرسها دستور 2016 دعا مدراء المتاحف إلى "تثمين" هذه المؤسسات، كما تطرق إلى ضرورة نشر إصدارات المتاحف، مشيرا إلى أن الطبعة المقبلة لصالون الجزائر الدولي للكتاب المقررة في أواخر أكتوبر ستحتضن جناحا لكل متاحف الجزائر، وكان 17 متحفا قد شارك في طبعة 2015 "للمتحف في الشارع" التي نظمت بالبريد المركزي.