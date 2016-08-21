أمر الأربعاء، قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الابتدائية، بوضع رئيس بلدية بوحمامة، رفقة نائبه وهو العضو الأول بالمجلس البلدي، وزوجة النائب ذاته، رهن الرقابة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم، إلى غاية استكمال التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة منها التزوير واستعمال المزوّر، واختراق قانون الصفقات العمومية، وتضليل السلطة القضائية، وتبديد المال العام، والمحاباة، واستغلال النفوذ، على خلفية التحقيقات الجزائية التي بوشر فيها.
تتعلق القضية بجملة من التلاعبات وخرق للقانون، مست الصفقات العمومية، على مستوى بلدية بوحمامة بخنشلة، عن طريق التضخيم في الفواتير، والمشاريع التموينية الوهمية، مما أدى إلى تبديد واختلاس المال العام، وبمراسلات وهمية ومزورة، بين الإدارات، لطمس التلاعب، من بينها صفقتين، رقم 07 – 2013 و 02 – 2013، المبرمة بين بلدية بوحمامة ومتعامل اقتصادي، في مجال الإعلام الآلي، واللوازم المكتبية والورق، التي عمد القائمون عليها على عدم تحديد الوحدة، في الكشفين الكمي والكيفي، كما تخص القضية، التي كشفها فرع خنشلة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى تضخيم الأسعار، إلى درجة تحديد مبلغ قلم عادي بـ800 دج مع الإشارة إلى شراء أكثر من ألف قلم، وأوراق بيضاء سعر الواحدة منها 500 دج ضمن صفقة بها مائتي ورقة من الحجم الكبير لكتابة الإعلانات، بالنسبة للصفقة الأولى والثانية الخاصة بتهيئة وتجهيز مخزن حظيرة البلدية، لنفس المتعامل الاقتصادي.
وكشفت التحقيقات الأمنية، تزويرا في جداول الإرسال الخاص بإشهار الصفقة ببلديات الولاية، حيث اتضح بخصوص رقم مراسلة بلدية قايس، الخاصة باستشارة الصفقة، بأنها معنية بمراسلة لقسم الموارد المائية وليس الإعلان، ومراسلة بلدية عين الطويلة، خاصة بوكالة الصندوق الوطني للتقاعد، مضمونها طلب شهادة ورثة، وليس الإعلان، في حين حمل جدول إرسال بلدية انسيغة، تاريخ يوم عطلة، وهو ما جعل الرابطة الحقوقية تطلب من السلطات القضائية فتح تحقيق جزائي، مع التأسس كطرف مدني، أين فتح تحقيق في القضية ووجهت التهم لرئيس البلدية ونائبه، وزوجته بصفتها المتعامل الاقتصادي الممون، قبل أن تختار السلطة القضائية القضية لمحكمة خنشلة لمتابعتها، خارج اختصاص الضبطية القضائية لرئيس البلدية، أين وضع الأطراف الثلاثة رهن الرقابة القضائية، مع سحب جوازات السفر ومواصلة التحقيق الذي سيمس أطرافا أخرى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
"الجيل الثاني للإصلاحات".. موجة تغريب جديدة أم بحث عن النوعية؟
الأكثر تفاعلا
1وفاة خمسة توائم في قصر الشلالة بتيارت
2العثور على الطفلة المختفية أمينة في غابة بجيجل
3ربع ساعة من الأمطار تغرق بشار وتعرّي أصحاب القرار
4قلم عادي بـ800 دج وورقة بيضاء بـ500 دج في فواتير رسمية بخنشلة
5تخصيص 71 ألف منحة تمدرس لفائدة التلاميذ المعوزين ببجاية
Français English
الرأي
حبيب راشدين
تحرير الاقتصاد من الإصر البروقراطي
عبد الناصر
عودة الذبيحة إلى الجزّار!
معلومي ياسين
مخلوفي وزيدان
بشير شعلال
لا يوجد بلد في العالم تطور بغير لغته
عمار جيدل
تصنيف "التربية الإسلامية" ضمن ميدان العلوم الاجتماعية خطأ معرفي ومنهجي
حسن خليفة
التخلّف.. ربما هو انحطاط أخلاقي؟
سليم قلالة
المتاجرة بأمل الشفاء...
سلطان بركاني
توظيف التصوّف بين أمريكا وإسرائيل وإيران
عبد الناصر بن عيسى
ميداليات من ورق!
عمار يزلي
الله يخلف على مخلوفي!
الفيديو
منظمة حماية المستهلك تطالب سونلغاز بتوضيحات حول تضخيم فواتير الكهرباء
الجامعات الصيفية لنقابات التربية تشرح المنظومة التربوية
حرب الأرقام تشتعل بين الأحزاب مع إقتراب موعد التشريعيات
تواصل إضراب عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي
دعوات لاعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر
أمريكية تحول منزلها إلى غابة استوائية
باحثة جزائرية تُبهر العالم باكتشاف مادة جديدة لترميم الكسور
تكاليف الدخول المدرسي والأضحى موعد آخر للإستدانة !
ندى مثال للطموح رغم إعاقتها الذهنية
عمّال البلديات في إضراب وطني بداية من اليوم
وضع مير بوحمامة ونائبه وزوجته تحت الرقابة القضائية
قلم عادي بـ800 دج وورقة بيضاء بـ500 دج في فواتير رسمية بخنشلة
طارق.م
أمر الأربعاء، قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الابتدائية، بوضع رئيس بلدية بوحمامة، رفقة نائبه وهو العضو الأول بالمجلس البلدي، وزوجة النائب ذاته، رهن الرقابة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم، إلى غاية استكمال التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة منها التزوير واستعمال المزوّر، واختراق قانون الصفقات العمومية، وتضليل السلطة القضائية، وتبديد المال العام، والمحاباة، واستغلال النفوذ، على خلفية التحقيقات الجزائية التي بوشر فيها.
تغطيات ذات صلة
تخصيص 71 ألف منحة تمدرس لفائدة التلاميذ المعوزين ببجاية
العثور على الطفلة المختفية أمينة في غابة بجيجل
مخمور يهاجم استعجالات مستشفى بن مهيدي بالطارف
وفاة خمسة توائم في قصر الشلالة بتيارت
العاصمة تغرق في النفايات و"الأميار" في عطلة
تتعلق القضية بجملة من التلاعبات وخرق للقانون، مست الصفقات العمومية، على مستوى بلدية بوحمامة بخنشلة، عن طريق التضخيم في الفواتير، والمشاريع التموينية الوهمية، مما أدى إلى تبديد واختلاس المال العام، وبمراسلات وهمية ومزورة، بين الإدارات، لطمس التلاعب، من بينها صفقتين، رقم 07 – 2013 و 02 – 2013، المبرمة بين بلدية بوحمامة ومتعامل اقتصادي، في مجال الإعلام الآلي، واللوازم المكتبية والورق، التي عمد القائمون عليها على عدم تحديد الوحدة، في الكشفين الكمي والكيفي، كما تخص القضية، التي كشفها فرع خنشلة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى تضخيم الأسعار، إلى درجة تحديد مبلغ قلم عادي بـ800 دج مع الإشارة إلى شراء أكثر من ألف قلم، وأوراق بيضاء سعر الواحدة منها 500 دج ضمن صفقة بها مائتي ورقة من الحجم الكبير لكتابة الإعلانات، بالنسبة للصفقة الأولى والثانية الخاصة بتهيئة وتجهيز مخزن حظيرة البلدية، لنفس المتعامل الاقتصادي.
وكشفت التحقيقات الأمنية، تزويرا في جداول الإرسال الخاص بإشهار الصفقة ببلديات الولاية، حيث اتضح بخصوص رقم مراسلة بلدية قايس، الخاصة باستشارة الصفقة، بأنها معنية بمراسلة لقسم الموارد المائية وليس الإعلان، ومراسلة بلدية عين الطويلة، خاصة بوكالة الصندوق الوطني للتقاعد، مضمونها طلب شهادة ورثة، وليس الإعلان، في حين حمل جدول إرسال بلدية انسيغة، تاريخ يوم عطلة، وهو ما جعل الرابطة الحقوقية تطلب من السلطات القضائية فتح تحقيق جزائي، مع التأسس كطرف مدني، أين فتح تحقيق في القضية ووجهت التهم لرئيس البلدية ونائبه، وزوجته بصفتها المتعامل الاقتصادي الممون، قبل أن تختار السلطة القضائية القضية لمحكمة خنشلة لمتابعتها، خارج اختصاص الضبطية القضائية لرئيس البلدية، أين وضع الأطراف الثلاثة رهن الرقابة القضائية، مع سحب جوازات السفر ومواصلة التحقيق الذي سيمس أطرافا أخرى.