نزلاء هذه الدول الإسلامية مرفوضون في فنادق الصين

أفاد موظفون يعملون بفنادق مدينة قوانغتشو الصينية، الجمعة، أنهم تلقوا أوامر بعدم استقبال نزلاء من 5 دول إسلامية، فيما نفت وزارة الخارجية الصينية علمها بهذا الأمر.

وحسب تصريحات الموظفين لوكالة "رويترز" فإن الشرطة الصينية أصدرت أوامر لبعض الفنادق الرخيصة في مدينة قوانغتشو ، بعدم استقبال النزلاء القادمين من 5 دول إسلامية وهي (سوريا، العراق، تركيا، باكستان وأفغانستان).

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ الجمعة، أن القرار يبدو إجراءا أمنيا يتزامن مع انعقاد مؤتمر عن التنمية في مدينة قوانغتشو الأسبوع القادم، وكذلك قبل قمة مجموعة العشرين في هانغتشو، رغم أن المدينتين تفصل بينهما مسافة تزيد عن ألف كيلومتر.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه لم يسمع بإصدار مثل هذا الأمر، مُّؤكدا إن سياسة البلاد تقوم على مبدأ تشجيع الناس في الصين والدول الأخرى على التواصل والتواد.

هذا وتُّعد مدينة قوانغتشو عاصمة إقليم قوانغدونغ وبها عدد كبير من السكان الأجانب، كثيرون منهم تجار من أفريقيا.