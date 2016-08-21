أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، السبت، أنه بات في إمكان المستفيدين من سكنات "عدل"، الذين يدفعون قيمة العقار كاملة، الاستفادة من عقد قانوني بالملكية، وهو ما يسمح لهم ببيعه أو تأجيره.
قال تبون إن ترسيم قرار التنازل للمستفيدين من سكنات "عدل" سيكون في أعقاب صدور قرار حكومي.
ويجدر الذكر، أن وزارة السكن قررت تخفيض مدة إيجار سكنات "عدل 1" 2001 و2002 إلى 20 سنة بدل 25 سنة المعمول بها حاليا، مضيفا أن القرار سُيرسّم قريبا بعد استكمال مناقشة جميع نقاطه مع الحكومة.
وأوضح الوزير أن جميع مكتتبي "عدل 1" سيدفعون ثمن المسكن خلال 20 سنة من تاريخ تسلمهم المفاتيح، وأشار إلى أن اللجوء لتقليص مدة الإيجار جاء لتمكين المكتتبين من امتلاك سكناتهم في مدة أقل من المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى التسريع في وتيرة استرجاع الدولة لأموالها التي ضختها في هذه البرامج السكنية، وشدّد تبون على أن 20 سنة ستكون كافية لدفع قيمة السكن.
وحسب الوزير فإن مدة 5 سنوات، التي قلّصت، سيتم إضافة إيجارها إلى العشرين سنة، حيث يضاف مبلغ صغير في إيجار الـ20 سنة مع إبقاء المبلغ الكلي على حاله، مؤكدا أنه لن يتم إدراج أي زيادات في القيمة الكلية للسكن، بل تعديل طفيف في الإيجار ليتناسب وتقليص المدة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
"الجيل الثاني للإصلاحات".. موجة تغريب جديدة أم بحث عن النوعية؟
الأكثر تفاعلا
1"قوائم الاحتياط" في مسابقة التوظيف.. لتغطية العجز في الأساتذة
2وحدة أمنية خاصة لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال
3مسؤول التنظيم في "تاج" متهم ببيع الحزب لأصحاب "الشكارة"
4لا تعاقد للأساتذة دون التعهد بعدم المطالبة بالإدماج
5التكتل النقابي الرافض لإلغاء التقاعد النسبي يجتمع في 17 سبتمبر القادم
Français English
الرأي
حبيب راشدين
تحرير الاقتصاد من الإصر البروقراطي
عبد الناصر
عودة الذبيحة إلى الجزّار!
معلومي ياسين
مخلوفي وزيدان
بشير شعلال
لا يوجد بلد في العالم تطور بغير لغته
عمار جيدل
تصنيف "التربية الإسلامية" ضمن ميدان العلوم الاجتماعية خطأ معرفي ومنهجي
حسن خليفة
التخلّف.. ربما هو انحطاط أخلاقي؟
سليم قلالة
المتاجرة بأمل الشفاء...
سلطان بركاني
توظيف التصوّف بين أمريكا وإسرائيل وإيران
عبد الناصر بن عيسى
ميداليات من ورق!
عمار يزلي
الله يخلف على مخلوفي!
الفيديو
منظمة حماية المستهلك تطالب سونلغاز بتوضيحات حول تضخيم فواتير الكهرباء
الجامعات الصيفية لنقابات التربية تشرح المنظومة التربوية
حرب الأرقام تشتعل بين الأحزاب مع إقتراب موعد التشريعيات
تواصل إضراب عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي
دعوات لاعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر
أمريكية تحول منزلها إلى غابة استوائية
باحثة جزائرية تُبهر العالم باكتشاف مادة جديدة لترميم الكسور
تكاليف الدخول المدرسي والأضحى موعد آخر للإستدانة !
ندى مثال للطموح رغم إعاقتها الذهنية
عمّال البلديات في إضراب وطني بداية من اليوم
بعدما كان الأمر ممنوعا
تبون يسمح للمستفيدين من "عدل" ببيع سكناتهم "بشرط واحد"
الشروق أونلاين
أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، السبت، أنه بات في إمكان المستفيدين من سكنات "عدل"، الذين يدفعون قيمة العقار كاملة، الاستفادة من عقد قانوني بالملكية، وهو ما يسمح لهم ببيعه أو تأجيره.
تغطيات ذات صلة
تبون يسمح للمستفيدين من "عدل" ببيع سكناتهم "بشرط واحد"
إفتتاح الجامعة الصيفية الرابعة لجبهة التغيير
لسنا خونة ولا عملاء.. ساعدونا على تصديق إجراءات الدولة المدنية
التكتل النقابي الرافض لإلغاء التقاعد النسبي يجتمع في 17 سبتمبر القادم
في الجزائر فقط.. مسؤولون يحمّلون سابقيهم في المنصب مسؤولية الإخفاق
قال تبون إن ترسيم قرار التنازل للمستفيدين من سكنات "عدل" سيكون في أعقاب صدور قرار حكومي.
ويجدر الذكر، أن وزارة السكن قررت تخفيض مدة إيجار سكنات "عدل 1" 2001 و2002 إلى 20 سنة بدل 25 سنة المعمول بها حاليا، مضيفا أن القرار سُيرسّم قريبا بعد استكمال مناقشة جميع نقاطه مع الحكومة.
وأوضح الوزير أن جميع مكتتبي "عدل 1" سيدفعون ثمن المسكن خلال 20 سنة من تاريخ تسلمهم المفاتيح، وأشار إلى أن اللجوء لتقليص مدة الإيجار جاء لتمكين المكتتبين من امتلاك سكناتهم في مدة أقل من المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى التسريع في وتيرة استرجاع الدولة لأموالها التي ضختها في هذه البرامج السكنية، وشدّد تبون على أن 20 سنة ستكون كافية لدفع قيمة السكن.
وحسب الوزير فإن مدة 5 سنوات، التي قلّصت، سيتم إضافة إيجارها إلى العشرين سنة، حيث يضاف مبلغ صغير في إيجار الـ20 سنة مع إبقاء المبلغ الكلي على حاله، مؤكدا أنه لن يتم إدراج أي زيادات في القيمة الكلية للسكن، بل تعديل طفيف في الإيجار ليتناسب وتقليص المدة.