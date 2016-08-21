تلقيح إجباري للمتوجهين إلى مناطق معينة نحو فتح مركز تلقيح خاص بالمسافرين في ورقلة

سيتم فتح مركز للتلقيح لفائدة المسافرين بإقليم ولاية ورقلة وذلك في غضون شهر سبتمبر القادم، حسبما أفاد به الخميس، مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يضمن هذا المرفق الصحي الذي سيفتح على مستوى بلدية الرويسات بضواحي عاصمة الولاية التلقيح الإجباري للمسافرين ضد بعض أنواع الأوبئة الراغبين في السفر إلى مناطق معينة من العالم تستوطن بها تلك الأوبئة بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات طبية وفحوص للمسافرين المغادرين إلى الخارج أو القادمين منه مثلما أوضح ل"وأج" مسؤول ذات الهيئة بلباي أحمد شوقي على هامش تظاهرة الأبواب المفتوحة حول الصحة الجوارية.

كما سيعنى هذا المركز الذي سيتدعم بطاقم طبي وشبه طبي بعملية تأطير طلبة الطب من خلال تمكينهم من تربصات تكوينية. ويشتمل هذا الهيكل الصحي إلى جانب التجهيزات الطبية المختلفة المتوفرة به على قاعة للتلقيح وأخرى لفحص المسافرين وقاعة انتظار فضلا عن مكتب للإعلام والتوجيه حسبما أضاف ذات المسؤول.

وتتضمن تظاهرة الأبواب المفتوحة حول الصحة الجوارية التي تنظمها المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بورقلة على مدار أسبوع إقامة عبر مختلف العيادات متعددة الخدمات المتواجدة ببلديات دوائر ورقلة وأنقوسة وسيدي خويلد معارض إعلامية تعرف الجمهور بالمهام والتكفل الطبي الذي تضمنه هذه المرافق الصحية الجوارية لفائدة المرضى.

للإشارة، فإن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بورقلة التي أنشئت سنة 2007 يغطي مجال نشاطها ست بلديات عبر دوائر ورقلة وسيدي خويلد وأنقوسة. وتضم هذه المؤسسة ضمن المرافق الصحية التابعة لها 14 عيادة متعددة الخدمات و32 قاعة علاج و13 وحدة للكشف والمتابعة تخص الصحة المدرسية ومصلحة لطب العمل ووحدة متابعة أمراض السل ومركز وسيط لعلاج المدمنين.