تراجع فاتورة استيراد السيارات بـ68%

سجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا ب68 بالمائة، إذ انتقلت إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقابل 4ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، مسجلة انخفاضا بـ63ر1 مليار دولار.

كشفت إحصائية للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك تراجع عدد المركبات المستوردة بـ74ر73 بالمئة إلى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي ونهاية جويلية 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 (-149.818 سيارة).

وفيما يتعلق بأجزاء وإكسسوارات السيارات بلغت قيمة الواردات 229,92 مليون دولار مقابل 239,48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (-4 بالمئة).

وشرع منذ ماي الماضي في منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيل مترشح، وبعد أن حددت بـ152.000 سيارة تم تخفيض الحصة الكمية الإجمالية لرخص السيارات بالنسبة لسنة 2016 إلى 83.000 وحدة .

وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع لـ10 أشخاص أو أكثر(بما فيهم السائق) والسيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع.

أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات، التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها، فهي غير معنية بنظام الرخص.

وتتوقع وزارة التجارة إلا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).

وموازاة مع نظام الرخص، ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها.

وخلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت في جوان الماضي، شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على إلزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا محذرا من أن عدم الاستجابة لهذا الشرط سيكلف المتعاملين المخالفين سحب رخصة الاستيراد خلال سنة 2017.

وفي خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام رخص الاستيراد.

ولحد الآن فرضت هذه الرخص على واردات السيارات والإسمنت بنوعي بورتلاند والرمادي وحديد البناء إلى جانب بعض المنتجات الفلاحية.