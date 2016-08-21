"النهضة" تمدّ يدها للتحالفات وتدعو للحوار السياسي

دعت حركة النهضة القوى السياسية في البلاد إلى إقامة تحالفات، استعدادا للاستحقاقات القادمة "من أجل إعادة بعث حوار بين مختلف فعاليات المجتمع وشرح خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد".

وقالت الحركة في البيان الختامي عقب اجتماع مجلس الشورى بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بالعاصمة "إن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا بفعل غياب سياسة ورؤية اقتصادية واضحة من خلال الأرقام الرسمية المعلنة من طرف مؤسسات الدولة وكذا مؤسسات المالية الدولية وما سيجر عنه من متاعب أخطرها الذهاب للاستدانة الخارجية".

وفي السياق ذاته، حذر البيان السلطة من الفشل في التعاطي مع الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتكررة المعقدة -حسبها- خاصة وان الجزائريين على أبواب دخول اجتماعي تدل كل الدلائل على خطورته مما سيهدد النسيج الاجتماعي للبلاد، داعية إلى فتح نقاش معمق مع الشركاء الاجتماعيين.

وجدّدت الحركة استنكارها لـ"التشويش الذي تقوده بعض الأطراف على عناصر الهوية الوطنية، خاصة ما تتعرض له المنظومة التربوية من اعتداء ممنهج ومتكرر باسم الإصلاحات"، مؤكدة دعهما للمبادرة الوطنية لمراجعة المنظومة التربوية والقيام بإصلاحات عميقة وشاملة ضمن نقاش واضح وشفاف تشارك فيه جميع الأطراف الفاعلة لتحديد الإطار المرجعي والفكري والمناهج المعرفية تحقيقا للرهانات العلمية والتكنولوجية المنتظرة، بتعبير البيان.