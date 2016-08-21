بعد رفض حكومته من قبل مجلس النواب الجزائر ترحب بالمبادرة التشاورية للسراج

أشادت الجزائر السبت بالبيان الذي أصدره المجلس الرئاسي الليبي المتعلق باجراء مشاورات واسعة النطاق قصد تقديم لمجلس النواب اقتراح توافقي بشأن حكومة الوفاق الوطني.

و أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تشيد بالبيان الذي أصدره المجلس الرئاسي الليبي و الذي أعرب من خلاله أساسا عن استعداده التام للعمل سويا مع مجلس النواب و مجلس الدولة في إطار تطبيق شروط الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الأطراف الليبية في 17 ديسمبر 2015 و عن ارادته في اجراء مشاورات واسعة النطاق مع القوى الحية للمجتمع قصد تقديم لمجلس النواب اقتراح توافقي بشأن حكومة الوفاق الوطني".

و أكد في ذات الصدد أن الجزائر التي "سعت على الدوام إلى الحفاظ على وحدة ليبيا و سلامتها الترابية و تلاحمها الوطني تعتبر أي قرار يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي بمثابة خطوة هامة لعودة السلام و الأمن و الاستقرار في ليبيا و عاملا أساسيا في مسار المصالحة الوطنية بهذا البلد الشقيق و المجاور".

في ذات السياق ذكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تتابع باهتمام تطور الوضع في ليبيا و تولي أهمية بالغة للتسوية السلمية للأزمة عن طريق الحوار و المصالحة الوطنية بما يمكن السلطات الليبية من مواجهة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد و من ثم تلبية التطلعات الكبيرة للشعب الليبي الشقيق في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي و كذا في مجال مكافحة الارهاب".