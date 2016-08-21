بعد رفض حكومته من قبل مجلس النواب

الجزائر ترحب بالمبادرة التشاورية للسراج

date 2016/08/27 views 237 comments 0
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icon-writer واج

أشادت الجزائر السبت بالبيان الذي أصدره المجلس الرئاسي الليبي المتعلق باجراء مشاورات واسعة النطاق قصد تقديم لمجلس النواب اقتراح توافقي بشأن حكومة الوفاق الوطني.

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و أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تشيد بالبيان الذي أصدره المجلس الرئاسي الليبي و الذي أعرب من خلاله أساسا عن استعداده التام للعمل سويا مع مجلس النواب و مجلس الدولة في إطار تطبيق شروط الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الأطراف الليبية في 17 ديسمبر 2015 و عن ارادته في اجراء مشاورات واسعة النطاق مع القوى الحية للمجتمع قصد تقديم لمجلس النواب اقتراح توافقي بشأن حكومة الوفاق الوطني".

و أكد في ذات الصدد أن الجزائر التي "سعت على الدوام إلى الحفاظ على وحدة ليبيا و سلامتها الترابية و تلاحمها الوطني  تعتبر أي قرار يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي بمثابة خطوة هامة لعودة السلام و الأمن و الاستقرار في ليبيا و عاملا أساسيا في مسار المصالحة الوطنية بهذا البلد الشقيق و المجاور".

في ذات السياق  ذكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تتابع باهتمام تطور الوضع في ليبيا و تولي أهمية بالغة للتسوية السلمية للأزمة عن طريق الحوار و المصالحة الوطنية بما يمكن السلطات الليبية من مواجهة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد و من ثم تلبية التطلعات الكبيرة للشعب الليبي الشقيق في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي و كذا في مجال مكافحة الارهاب".

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