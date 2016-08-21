الكاستينغ" سيُجرى هذا الثلاثاء بفندق "الشيراتون" بالعاصمة انطلاق تصفيات الموسم التاسع من برنامج "مُنشد الشارقة"

تزامُنا مع انطلاق "كاستينغ" برنامج "مُنشد الشارقة 9"، في عدد من الدول العربية، منها الجزائر يوم 30 أوت الجاري بفندق "الشيراتون" (قاعة "فينيو ايه")، قدم المُنشد الجزائري كمال رزوق، الحائز على لقب البرنامج في موسمه السابع، نصائح مهمة للمُقدمين على المشاركة في التصفيات المؤهلة للموسم التاسع من البرنامج.

ولخص كمال رزوق -سليل منطقة ابن وادي سوف-، نصائحه في مجموعة من النقاط، قال إنها ستعود بالفائدة على المترشحين: "أتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق..هي نصائح من أخ يحبكم ويتمنى لكم الخير، أعلم أن منكم أساتذة أعلم مني، لذا ياريت تفيدوننا بتوجيهاتكم حتى تعم الفائدة الجميع ..أخوكم كمال رزوق"، وتلخصت النصائح فيما يلي: 1- تقديم موال وأنشودة في مدة 3 دقائق تقريبا، وتجنب الإطالة في المادة المقدمة. 2- الحضور بلبس أنيق وياريت يكون لبس تراثي تتميز به منطقتك، الحرص على إظهار مساحة صوتك. -ضرورة اختيار الطبقة الصوتية المناسبة.

3- عدم الاكثار من التنقل بين المقامات.

4- حافظ على الهدوء وقلة الكلام قبل أن يأتي دورك، فكثيرون أصيبوا ببحة صوتية جراء إرهاقهم لأصواتهم وهم بقاعة الانتظار.

5- ضرورة خلو المادة المقدمة من التطرف الديني أو المذهبي.

6- ثق في قدراتك وموهبتك وأن النجاح بيد الله سبحانه وتعالى.

7- شارك في المسابقة إن نجحت فبها ونعمة، وإن لا، فستكون تجربة مفيدة لك في مسيرتك الفنية.

8- التسجيل يكون في اليوم المحدد لكل بلد، وفي نفس مكان إجراء المنافسة.. لأنه لا يوجد تسجيل مسبق.

هذه المدن العربية التي سيزورها البرنامج:

وكانت تصفيات "الكاستينغ"، قد انطلقت يوم 24 أوت الجاري من مدينة جدة السعودية، وستستمر إلى السابع من سبتمبر الداخل، وستجوب عديد العواصم والمدن العربية الكبرى على غرار مدينة مسقط بسلطنة عمان، القاهرة بمصر، عمان عاصمة الأردن، الشارقة بالإمارات العربية المتحدة والرباط بالمغرب، وحسب المُشرفين على التصفيات، فإن اختبارات "الكاستينغ" تنطلق عند حدود الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا، ويُشترط أن يكون عمر المترشح يوم الاختبار بين 18 و28 سنة مع الالتزام بمظهر أنيق، بينما التسجيل عبر الأنترنت في جميع الدول العربية سيكون من 24 / 8 إلى 7/9 وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج: www.smc.ae/munshid، مع الوضع في الاعتبار بأن التسجيـلات الخـاصة بالأنترنت يكـون فـي ذات اليـوم، وأن أداء الأنـاشيد والمواويل يفضل أن يكون بالعربية الفصحى من خلال اختيار أناشيد ذات مضمون هادف لا تزيد عن الثلاث دقائق.