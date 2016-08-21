بعد أن بدأ مشواره الفني في الأعراس المطرب علي كبران يسعى إلى النجومية بتروّ

في لقائنا معه على هامش إحدى الحفلات الفنية التي أحياها، صرح المطرب الشاب المحبوب علي كبران أنه يريد الدخول إلى عالم الفن على مهل حتى لايصاب بحمى الغرور ويقع مثلما وقع الكثير من المطربين الشباب.

فالتألق في أي ميدان بالنسبة لابن مدينة تيزي غنيف ينطلق من الإيمان بما نقوم به، وإلا كان الفشل هو مآل عملنا، لأنه كلما كان الصعود أعلى كان السقوط أعمق إن لم يتواضع الصاعد، فبالنسبة لألبومه الجديد الذي أصدره هذه الصائفة، مزج فيه بين الموسيقى الخفيفة والكلمات العذبة النقية تتقدمها أغنية "يليس نسلطان"، "ابنة السلطان" التي كشف فيها عن الزواج المؤسس على المصالح، أو عندما يكون الحب أحاديا فمآله الفشل دائما، داعيا الشباب إلى التعقل في اختيار شريك الحياة الذي يجب أن يكون مبنيا على الأخلاق قبل كل شيء، وفي بقية أغانيه بين الفنان الصورة الحقيقية للحب العذري الذي يحمل مشعل النقاء والصفاء بين شباب اليو.

وعن تغيير طابعه الغنائي مستقبلا أكد المطرب أن الفنان مرآة مجتمعه، عليه أن ينقل أفراحه وأتراحه فالانتقال من الطابع الفلكلوري إلى طابع الأغنية الملتزمة في الوقت الحاضر يتطلب مجهودا إضافيا ومساعدة من كتاب الكلمات، كاشفا أنه سيسعى جاهدا ليكون عند حسن جمهوره الذي اكتشفه من خلال ألبومه الأول بعزمه على تصوير أغنيتين منه لاحقا، حتى يمزج بين الصوت والصورة، كما يخطط لتحضير ألبوم آخر في حالة وجود مساعدة من المنتجين، مع دعوته المطربين الجدد إلى التعقل أثناء كتابة الكلمات واختيار الموسيقى لأن الفنان الحقيقي هو من يحترم مشاعر الآخرين ويأخذ بهم إلى تذوق أغانيه.