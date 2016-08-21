المحاكم تعالج يوميا مثل هذه القضايا لاجئون أفارقة يتحرشون بالجزائريات في وضح النهار

تشتكي الكثير من الجزائريات من تعرضهن لتحرشات ومضايقات من قبل اللاجئين الأفارقة، الذين أضحوا يتعرضون للفتيات والسيدات في الطريق، متلفظين بعبارات خادشة للحياء، بعد أن تعلموا نفس الألفاظ والكلمات باللهجة الجزائرية، التي يعتمدها الجزائريون في معاكساتهم اليومية للفتيات.

بالرغم من أن ظاهرة التحرشات الجنسية أو اللفظية انتشرت في المجتمع الجزائري مؤخرا، إلا أن الغريب في الأمر أن العدوى انتقلت إلى اللاجئين الأفارقة الذين أصبحوا لا يفوتون فرصة أن تمر عليهم فتاة جزائرية، إلا وأمطروها بوابل من العبارات الخادشة للحياء، وهي الظاهرة التي أزعجت الكثيرات ممن تحدثن إلى الشروق، معبرات عن امتعاضهن من الأمر، خاصة وأن الأمر يتعلق بلاجئين استقبلتهم الجزائر، كان الأولى بهم أن يحفظوا الجميل ولا يتمادوا في تصرفاتهم المسيئة لشرف وكرامة الجزائريين حسب إحدى السيدات، التي قالت إن بناتها تعرضن لتحرشات جنسية من طرف أفارقة يعملون بورشة بناء بالقرب من مسكنهم العائلي، ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحدث معهم مثل هذا الأمر، حيث سبق وأن تعرض لهن نفس الأشخاص الذين أضحوا معروفين في التجمع السكاني بممارستهم لهذه التصرفات غير اللائقة، والتي أصبحت تشكل إزعاجا لفتيات المنطقة، كما أضافت أن شبان الحي اتفقوا على الاعتداء على هؤلاء الأفارقة بالضرب إذا لم يكفوا عن هذه الممارسات، لولا تدخل بعض العقلاء لتهدئة النفوس وإنذار هؤلاء اللاجئين.

وقالت إحدى الفتيات اللواتي تعرضن لتحرشات اللاجئين الأفارقة إن هؤلاء تعلموا اللهجة الجزائرية، وأصبحوا يستعملون نفس العبارات التي يعتمدها الشبان الجزائريون عند معاكسة الفتيات.

وحول الموضوع أكد المحامي حسان ابراهمي أن القانون الجزائري يطبق على كل مقيم في القطر الجزائري يرتكب مخالفة أو جنحة أو جريمة بغض النظر عن جنسيته، وفي حالة التحرش تكون العقوبة نفسها التي تضمنها قانون العقوبات المعدل، إذ تتراوح بين 6 أشهر وعامين حبسا نافذا، حيث تقوم الفتاة المتحرش بها بالتقرب من أي شرطي ليقوم باقتياده إلى مديرية الأمن وتحرير محضر ضده.

وكشف ابراهمي أن الأفارقة أضحوا يشكلون عبئا على القضاء الجزائري، حيث تعج المحاكم الجزائرية بقضاياهم، بعد أن اشتهروا بالنصب والاحتيال من خلال طباعة الأوراق النقدية المزيفة، وكذا ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية.