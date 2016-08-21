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وجهت الأمينة العامة لحزب العمال تحديا لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن يوفي بقسمه ويستقيل من منصبه، إن رددت هي البسملة “باسم الله الرحمن الرحيم”.
وقالت، في تصريح لـ«الخبر”، أمس، “أقول بسم الله الرحمن الرحيم، كما أني أردد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما أراه”. ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )
L'homme au crâne transparent 2016/08/27 على 21:071
وجهت الأمينة العامة لحزب العمال تحديا لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن يوفي بقسمه ويستقيل من منصبه، إن رددت هي البسملة “باسم الله الرحمن الرحيم”.
وقالت، في تصريح لـ«الخبر”، أمس، “أقول بسم الله الرحمن الرحيم، كما أني أردد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما أراه”. ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )