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بعد أن وصفها بالدولة المصدرة للإرهاب
الرباط تشكو "ترامب" لدى إدارة أوباما
قالت وسائل إعلام مغربية السبت، أن الرباط قدمت احتجاجا رسميا لدى واشنطن، بعد تصريحات للمرشح الجمهوري اعتبر فيها المملكة ضمن الدول المصدرة للإرهاب.
ووفق ذات المصادر، فإن المغرب ابلغ الإدارة الأميركية غضبه الشديد من التصريحات التي أدلى بها المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، حيث صرح بأن المغرب يعتبر من الدول المصدرة للإرهاب.
وأوضحت بأن عدم رد الخارجية المغربية رسميا على ترامب كان الغرض منه عدم تعكير صفو العلاقات المغربية الأميركية لكن إصرار ترامب على تصريحاته كما صرح بها أثناء حملته الانتخابية جعل الخارجية المغربية تقدم احتجاجا رسميا لدى الادارة الأمريكية حول الموضوع.
وكان ترامب قد قال في خطاب انتخابي له مدينة بورتلاند بولاية مين، منذ أيام "لن نسمح لأناس بدخول بلادنا من دول ارهابية.. ينبغي علينا ألا نسمح لهم بالدخول لاننا نعجز عن تدقيقهم و يمكن لهذا الأمر أن يشكل أكبر حصان طروادة في كل الأزمنة".
وأكد كما نقلت عنه صحيفة "واشنطن بوست" هناك "عددا من المهاجرين، ومعظمهم من دول ذات أغلبية مسلمة، كافغانستان والعراق والمغرب وباكستان والصومال وسوريا وأوزبكستان واليمن، كانوا قد اعتقلوا لتنفيذهم هجمات، أو للتخطيط لها، أو لتدريبهم مجندين على إعداد المتفجرات، أو لمساندتهم جماعات إرهابية".. قائلا بنبرة غضب "نحن نتعامل مع حيوانات".
ووفق وسائل الإعلام المغربية، فإن الرباط تلقت تطمينات من مسؤولين أمريكيين كبار حول الموضوع واصفين ما أدلى به ترامب بالعنصرية غير المقبولة والتي تأتي في ضل احتدام الصراع بين المرشحين للانتخابات حول خلافة اوباما.
وأشارت إلى أن المغرب اندهش لتصريحات ترامب والتي تتزامن مع المجهودات الأمنية التي تقوم بها الدولة لمحاصرة منابع الإرهاب والقضاء عليه وذلك بتفكيك الشبكات التابعة له بالمغرب وكذلك المساهمة في الجهود الدولية لمحاربته.
SoloDZ - خذ الحقيقة من افواه المجانين 2016/08/27 على 22:391
اعتقد ان ترامب تأثر بتصريحات السفير الفرنسي لدى واشنطن الذي قال ما قال تعبيرا عن علاقة فرنسا بمحميتها العلوية وأطلق العنان للحقائق التي يعرفها و يعرفها الجميع وهو لم يكذب على كل حال فالمملكة العلوية تعتبر وهذا ليس سرا مفرخة العناصر الارهابية ويكفي احصاء عدد المراركة المتواجدون في الجماعات الارهابية المنتشرة عبر العالم خاصة في المشرق وافريقيا واوروبا وهذه الجماعات الارهابية تتلقى دعم كبير من طرف المخزن بمداخيل المخدرات التي تتاجر فيها و التي تأتيها من المملكة مباشرة بطرق مختلفة و عبر قنوات رسمية
DZ292016/08/27 على 22:412
ههههههههه ترامب صديق بوتين و ضد سياسة اللوبي الصهيوني و كلابه
amine - oran2016/08/27 على 22:433
ترامب قال الحقيقة و اوبما و مجلس الشيوخ الامريكية يعرفون ذالك ان المغرب مصدر للمخدرات يعني ارهاب لان الارهاب و المخدرات يعيشان جنبا جنبا
المغرب هو الذي راه يسمم في شباب العالم كله فيجب على امريكا ان توقف ميمي6 لان هو المسؤول الاولى
ابو : شيليا (يجب عسكرة الإدارة المدنية)2016/08/27 على 22:474
الرئيس القادم هو ترامب ولن يرحم والذي كان يقول الله سخر لنا الشعب الأمريكي لخدمتنا هاقد سخر لكم ترامب لمحوكم
Abu_Yussef - Algeria2016/08/27 على 22:495
المغرب يشكو ليس لأن ترامب أورده في قائمة الإرهاب، ولكن لأنه لم يدكر الجزائر .
المغرب ينطبق عليه مثل الأخوين اللدين دهبا للملك، فقال الملك لأحدهما، أطلب ماتشاء وسوف أعطي لأخوك ضعفين ماأعطيك، فقال للملك إفقس لي عين، كي يفقس لأخوه عينين،
omar dz2016/08/27 على 22:586
قال الحق المغرب يصدر المخدرات والارهاب والدعارة للعالم وهل نسي بان كان ياوي الارهابي العيادة عبدالحق وقد عرض عليه الجنسية المروكيةبالمقابل لزوده بالمعلومات السرية وينفد الاجرام في الجزائر ولكن لعيادة رفض فسلمه الطغوت2 للجزائر.والجنسية ديالهم تقول تذكرة لذخول السينما او الملعب.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/08/27 على 23:007
المخرب مصدر لكل المصائب ومشاكل الدنيا كل المحرمات و الممنوعات مسموحه عنده
salim - jijel2016/08/27 على 23:268
IL FAUT DIRE LA VERITE ,LES TERRORISTES SONT LES WAHABITES ARABE SAOUDIEN ,ET LES MAROCAIN SONT ES BERBERE COMME NOUS ,ET LES BERBERES SONT CONNUS POUR LEUR TOLERANCE ET LEUR OUVERTURE D ESPRIT