في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة قتلى وجرحى في حادث مرور خطير بسكيكدة

لقي 8 أشخاص حتفهم وجرح 14 آخرون، في حادث مرور خطير وقع مساء السبت بمنطقة بو القرود بولاية سكيكدة.

وحسب مراسل "الشروق نيوز"، فإن الحادث نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة نفعية، قبل أن يسقطا في منحدر بشكل ضاعف عدد الضحايا.

ووفق نفس المصدر فإن الضحايا هم 5 نساء ورجلين وطفلة صغيرة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بصعوبة لإنقاذ الجرحى ونقلهم لمستشفى المدينة بسبب طبيعة المكان الوعرة.