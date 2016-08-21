في حال فوزه بالانتخابات ترامب يعد بتصفية المهاجرين غير الشرعيين وطرد المجرمين

وعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين، الذين ارتكبوا جرائم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب، متحدثا في ولاية أيوا، يوم السبت 27 أوت، إنه سيباشر منذ اليوم الأول بعد انتخابه رئيسا للبلاد في طرد "المهاجرين غير الشرعيين المجرمين" من الولايات المتحدة، بما في ذلك مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، الذين أفرج عنهم من السجون في ظل إدارة أوباما وكلينتون، حسب تعبيره.

وأضاف ترامب، أنه يعتزم بناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتعزيز نظام الرقابة على الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام أحدث التقنيات.

وتعد الهجرة قضية محورية في البرنامج الانتخابي للمرشح الجمهوري ترامب، ولكنه أشار مؤخرا إلى أنه سيخفف من حدة خططه بشأن الهجرة. فبدلا من ترحيل كل المقيمين غير الشرعيين في الولايات المتحدة البالغ عددهم 11 مليون شخص، كما أشار في وقت سابق، قال ترامب إنه سيرحل المجرمين منهم فقط.