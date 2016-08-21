استهداف مطار ديار بكر التركي بأربعة صواريخ والمشتبه بهم أكراد

أطلق أشخاص يشتبه بأنهم مسلحون أكراد صواريخ على مطار مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، ووقع الهجوم قبل فترة وجيزة من منتصف الليل، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وقالت وكالة دوجان التركية إن أربعة صواريخ أطلقت على نقطة تفتيش للشرطة خارج صالة كبار الزوار، وتم نقل الركاب والموظفين إلى داخل مبنى الصالة لحمايتهم.

وقالت محطة "NTV " التلفزيونية إن الصواريخ سقطت على أرض خالية قريبة، وصرح حسين أقصوي والي ديار بكر للمحطة إن الهجوم لم يؤد لسقوط ضحايا أو تعطل حركة الطيران. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بشكل فوري عن الهجوم.

وديار بكر هي المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، حيث يشن مسلحون أكراد تمردا بدأ قبل 30 عاما.

ويأتي الهجوم بعد أيام من قيام تركيا بتوغل عسكري داخل سوريا استهدف طرد تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنع تحقيق المقاتلين الأكراد مكاسب إقليمية على الحدود السورية التركية.

واشتبك معارضون مسلحون تدعمهم تركيا مع قوات مدعومة من الأكراد في شمال سوريا يوم السبت وقالت أنقرة إنها شنت غارات جوية على مقاتلين من الأكراد ومن تنظيم "داعش".

وتخشى تركيا أن يشغل المقاتلون الأكراد الفراغ بعد طرد "داعش" وتريد منع القوات الكردية من اكتساب السيطرة على شريط متصل من الأراضي السورية على حدودها والذي تخشى أن يؤدي إلى تفاقم تمرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

ويتعامل مطار ديار بكر إلى حد كبير مع الرحلات الداخلية وتستخدمه شركات طيران من بينها الخطوط الجوية التركية.

وبدأ حزب العمال الكردستاني حمل السلاح ضد الدولة التركية في 1984 وتعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وانهار وقف لإطلاق النار قبل ما يزيد قليلا عن عام وتصاعد العنف منذ ذلك الوقت.