قال فرانك يورغن فايس، مدير المكتب الألماني الاتحادي للهجرة واللاجئين، إن بلاده تتوقع وصول نحو 300 ألف مهاجر جديد إليها هذا العام.
وقال فايس لصحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية، إن مكتبه التابع لوزارة الداخلية "سيجد صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا العدد"، ولكنه عبر أيضا عن ثقته بأن عدد القادمين الجدد لن يتجاوز التقدير المذكور.
وكان أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء من بلدان الشرق الأوسط وأفغانستان وإفريقيا وصلوا إلى ألمانيا في العام الماضي.
وتقول وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية إن أكثر من 390 ألف شخص قدموا طلبات لجوء في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ولم تتضح نسبة الذين وصلوا إلى البلاد في عام 2015 من هذا المجموع.
وقال فايس إن ألمانيا ستسعى لتوظيف اكبر عدد ممكن من المهاجرين في سوق العمل، ولكنه أضاف أن إدماج المهاجرين في المجتمع الألماني "سيستغرق وقتا طويلا ويكلف مبالغ طائلة."
وكان استطلاع للآراء نشرت نتائجه في وقت سابق من الشهر الحالي بين أن أكثر من نصف الشعب الألماني بقليل يعتقدون بأن السياسة التي تتبعها المستشارة أنغيلا ميركل حيال الهجرة هي سياسة سيئة.
وقد زاد التأييد الذي تتمتع به الجماعات المناهضة للهجرة منذ اندلاع أزمة المهاجرين.
وكان أفراد من إحدى هذه المجموعات اليمينية المتطرفة تسلقوا، السبت، بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة برلين، ورفعوا لافتة احتجوا من خلالها على ما يصفونه "بأسلمة" ألمانيا.
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ألمانيا تتوقع وصول نحو 300 ألف مهاجر هذه السنة
بي بي سي
قال فرانك يورغن فايس، مدير المكتب الألماني الاتحادي للهجرة واللاجئين، إن بلاده تتوقع وصول نحو 300 ألف مهاجر جديد إليها هذا العام.
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وقال فايس لصحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية، إن مكتبه التابع لوزارة الداخلية "سيجد صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا العدد"، ولكنه عبر أيضا عن ثقته بأن عدد القادمين الجدد لن يتجاوز التقدير المذكور.
وكان أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء من بلدان الشرق الأوسط وأفغانستان وإفريقيا وصلوا إلى ألمانيا في العام الماضي.
وتقول وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية إن أكثر من 390 ألف شخص قدموا طلبات لجوء في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ولم تتضح نسبة الذين وصلوا إلى البلاد في عام 2015 من هذا المجموع.
وقال فايس إن ألمانيا ستسعى لتوظيف اكبر عدد ممكن من المهاجرين في سوق العمل، ولكنه أضاف أن إدماج المهاجرين في المجتمع الألماني "سيستغرق وقتا طويلا ويكلف مبالغ طائلة."
وكان استطلاع للآراء نشرت نتائجه في وقت سابق من الشهر الحالي بين أن أكثر من نصف الشعب الألماني بقليل يعتقدون بأن السياسة التي تتبعها المستشارة أنغيلا ميركل حيال الهجرة هي سياسة سيئة.
وقد زاد التأييد الذي تتمتع به الجماعات المناهضة للهجرة منذ اندلاع أزمة المهاجرين.
وكان أفراد من إحدى هذه المجموعات اليمينية المتطرفة تسلقوا، السبت، بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة برلين، ورفعوا لافتة احتجوا من خلالها على ما يصفونه "بأسلمة" ألمانيا.