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مسلحون ليبيون يحتجزون صحفيا جزائريا 4 ساعات
قال الصحفي الجزائري عثمان لحياني، المقيم في تونس، إن مسلحين ليبيين مجهولين، احتجزوه وفريق تلفزيون "العربي" المصري، أمس الجمعة، 4 ساعات، في العاصمة طرابلس ثم أفرجوا عنهم.
واعترضت سيارتان الوفد الإعلامي، حسبما اورده موقع "العربي الجديد"، واحدة من الأمام والأخرى من الخلف، ونزل ثمانية شبان مسلحين بسلاح كلاشينكوف ووضعوا الصحفيين في الصناديق الخلفية لسياراتهم، وأمطروهم بوابل من الشتم من دون سبب واضح، ثم اقتادوهم إلى مكان شبه مهجور، ووضعونا في غرف انفرادية.
وبعد احتجازهم أخذوهم إلى التحقيق، وكان المحقق كهلاً، تعامل معهم بكل لطف على عكس الشباب الذين اختطفوهم، وطرح عليهم أسئلة من قبيل ماذا تفعلون في ليبيا؟ بعد ذلك أطلق سراحهم من دون أن يعرفوا سبب احتجازهم.
بلقاسم - الجزائر2016/08/28 على 14:071
....أمر عادي ...أجانب في بلدهم وضروفهم غير عادية ...والاحتياط واجب.....ما يهم هو تفاهمهم ...وفض النزاعات التي أنهكت .....كاهل كل الشعب الليبي....
AZIZ - ALGER2016/08/28 على 14:122
لعن الله من كان سببا في محنة الشعب الليبي الشقيق{الجامعة العبرية..كيانات الخليج العميلة..تركيا اردوغان الخائن العميل..اتباع ليفي وجون ماكين..الاعلام العربي المرتزق وفي مقدمته اللعينة قناة الجزيرة ..علماء الفتنة وفي مقدمتهم القرضاوي ..وكل من صدّق بثورات الجهلة الاعراب تحت قيادة برنار ليفي وجون ماكين} لعن الله كل من ساهم ويساهم في صناعة التاريخ الرديئ لامتنا..سيستحي ابناؤنا من ذكر ماصنعنا ونصنع اليوم وسيجحد الكثير منهم نسبهم لامة خانت نفسها وسخرت كل امكانياتها لخدمة مشاريع الغير
عابر سبيل - صحراء سلافيكوما2016/08/28 على 14:593
الله يرحمك يا معمر القذافي كنت أسدا في وسط نعاج لا تقوى حتى على الصياح. هؤلاء الأوباش أصبحوا شبه (شبه-رجال) بفضل الكلاشينكوف أما قبلها فكانت النساء أشجع منهم. عندما كان الزعيم معمر الغذافي رحمه الله حيا لم يتجرأ أحداً من هؤلاء الأوباش حتى على الكلام أما الآن...
الياس - الجزائر2016/08/28 على 15:034
شباب طائش و متعطش للدكتاتورية على طريقة الأفلام الهوليوودية.
شباب+سلاح=دكتاتورية