مسلحون ليبيون يحتجزون صحفيا جزائريا 4 ساعات

قال الصحفي الجزائري عثمان لحياني، المقيم في تونس، إن مسلحين ليبيين مجهولين، احتجزوه وفريق تلفزيون "العربي" المصري، أمس الجمعة، 4 ساعات، في العاصمة طرابلس ثم أفرجوا عنهم.

واعترضت سيارتان الوفد الإعلامي، حسبما اورده موقع "العربي الجديد"، واحدة من الأمام والأخرى من الخلف، ونزل ثمانية شبان مسلحين بسلاح كلاشينكوف ووضعوا الصحفيين في الصناديق الخلفية لسياراتهم، وأمطروهم بوابل من الشتم من دون سبب واضح، ثم اقتادوهم إلى مكان شبه مهجور، ووضعونا في غرف انفرادية.

وبعد احتجازهم أخذوهم إلى التحقيق، وكان المحقق كهلاً، تعامل معهم بكل لطف على عكس الشباب الذين اختطفوهم، وطرح عليهم أسئلة من قبيل ماذا تفعلون في ليبيا؟ بعد ذلك أطلق سراحهم من دون أن يعرفوا سبب احتجازهم.