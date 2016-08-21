أجرى وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، الأحد، بنيروبي محادثات مع الرئيس الكيني أوهورا كينياتا سلمه خلالها رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد مساهل على هامش القمة الـ 6 للندوة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 6) للرئيس الكيني الدعم الكامل للرئيس بوتفليقة لإنجاح الندوة، وكذا عزم الجزائر من أجل تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
وفي هذا السياق، أطلع عبد القادر مساهل، الرئيس كينياتا حول حالة تقدم التحضيرات لعقد في نوفمبر المقبل بنيروبي لأول دورة للجنة المختلطة الجزائرية الكينية.
وأكد مساهل في هذا الصدد أنه سيتم التوقيع على 15 اتفاق تعاون بهذه المناسبة.
من جهته، تطرق الرئيس كينياتا إلى اللحظات المهمة لزيارته إلى الجزائر في فيفري 2015 والمحادثات المثمرة التي جمعته بالرئيس بوتفليقة.
وتمحورت المحادثات حول مسائل الأمن الإقليمي لا سيما في قرن إفريقيا وليبيا والصحراء الغربية إلى جانب المواعيد الإفريقية المقبلة مثل الدورة ال28 لجمعية رؤساء الدول والحكومات للإتحاد الإفريقي المقررة في جانفي 2017.
وبهذه المناسبة كلف الرئيس الكيني، مساهل بتبليغ رئيس الجمهورية رسالة صداقة، مؤكدا على استعداد كينيا الكبير بتعزيز التعاون الثنائي والتشاور بين البلدين حول المسائل القارية و الدولية ذات الإهتمام المشترك.
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مساهل يسلم الرئيس الكيني رسالة من بوتفليقة
دورة أولى للجنة المختلطة الجزائرية الكينية في نوفمبر المقبل
الشروق أون لاين
أجرى وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، الأحد، بنيروبي محادثات مع الرئيس الكيني أوهورا كينياتا سلمه خلالها رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
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وأكد مساهل على هامش القمة الـ 6 للندوة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 6) للرئيس الكيني الدعم الكامل للرئيس بوتفليقة لإنجاح الندوة، وكذا عزم الجزائر من أجل تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
وفي هذا السياق، أطلع عبد القادر مساهل، الرئيس كينياتا حول حالة تقدم التحضيرات لعقد في نوفمبر المقبل بنيروبي لأول دورة للجنة المختلطة الجزائرية الكينية.
وأكد مساهل في هذا الصدد أنه سيتم التوقيع على 15 اتفاق تعاون بهذه المناسبة.
من جهته، تطرق الرئيس كينياتا إلى اللحظات المهمة لزيارته إلى الجزائر في فيفري 2015 والمحادثات المثمرة التي جمعته بالرئيس بوتفليقة.
وتمحورت المحادثات حول مسائل الأمن الإقليمي لا سيما في قرن إفريقيا وليبيا والصحراء الغربية إلى جانب المواعيد الإفريقية المقبلة مثل الدورة ال28 لجمعية رؤساء الدول والحكومات للإتحاد الإفريقي المقررة في جانفي 2017.
وبهذه المناسبة كلف الرئيس الكيني، مساهل بتبليغ رئيس الجمهورية رسالة صداقة، مؤكدا على استعداد كينيا الكبير بتعزيز التعاون الثنائي والتشاور بين البلدين حول المسائل القارية و الدولية ذات الإهتمام المشترك.