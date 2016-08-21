تدمير 8 قنابل تقليدية في سكيكدة توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب بجيجل

أوقفت وحدات الجيش الوطني الشعبي، السبت، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالطاهير، بولاية جيجل، فيما دمرت مفرزة أخرى ثمانية قنابل تقليدية بسكيكدة.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، على موقعها الإلكتروني، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وغليزان الناحية العسكرية الثانية والطّارف النّاحية العسكرية الخامسة، أوقفت ستة مهرّبين وتاجر مخدّرات، فيما تم حجز كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ 157.5 كيلوغرام وكذا 4871 وحدة من مختلف المشروبات.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة، إثنى عشر مهربا وضبطت سيارتين رباعيتي الدفع ودراجتين ناريتين وستّة مطارق ضغط ومولد كهربائي ومعدات تفجير بالإضافة إلى 1030 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب.

من جهة أخرى، أوقف عناصر حرس الحدود بتلمسان الناحية العسكرية الثانية 31 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.