ستَحرم وزارة السكن والعمران والمدينة، الوكلاء العقاريين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم القانونية قبل 20 سبتمبر القادم من التعامل مع الزبائن، ومزاولة نشاطهم بصفة عادية.
ولفت مصدر من وزارة السكن، أن المهلة التي تم تقديمها للوكلاء تتقلص يوما بعد آخر، وستتحول بعد ذلك كل وكالة في حال لم تتحصل على الاعتماد إلى هيئة ناشطة خارج القانون.
وكانت وزارة السكن قد أمرت أزيد من ألف وكيل بالتقرب من مصالحها لتسوية وضعيتهم للظفر بالموافقة والاعتمادات قبل انتهاء المهلة المحددة بـ20 سبتمبر القادم، وتصنف كل وكالة بأنها تريد إبرام صفقات غير قانونية.
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عزل الوكلاء العقاريين غير المعتمدين ومنع الجزائريين من التعامل معهم!
محمد شوية
ستَحرم وزارة السكن والعمران والمدينة، الوكلاء العقاريين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم القانونية قبل 20 سبتمبر القادم من التعامل مع الزبائن، ومزاولة نشاطهم بصفة عادية.
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ولفت مصدر من وزارة السكن، أن المهلة التي تم تقديمها للوكلاء تتقلص يوما بعد آخر، وستتحول بعد ذلك كل وكالة في حال لم تتحصل على الاعتماد إلى هيئة ناشطة خارج القانون.
وكانت وزارة السكن قد أمرت أزيد من ألف وكيل بالتقرب من مصالحها لتسوية وضعيتهم للظفر بالموافقة والاعتمادات قبل انتهاء المهلة المحددة بـ20 سبتمبر القادم، وتصنف كل وكالة بأنها تريد إبرام صفقات غير قانونية.