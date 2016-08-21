شدّد القائد الجهوي للدرك الوطني العميد بلقصير غالي على بذل الجهد اللازم و الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والوسائل المادية المتوفرة بغية القضاء على الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على النظام العام والأمن العمومي.
ودعا العميد بلقصير، خلال إشرافه ، الأحد، على تنصيب القائد الجديد للمجموعة الولائية للدرك الوطني للبليدة،إلى التعاون مع السلطات القضائية والجهات الإدارية والأمنية "وهو ما سيفضي لا محالة إلى بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وجعل من السكينة والنظام العام السمة الغالبة لإقليم اختصاصه "، على حدّ قوله.
من جهته، العقيد رماتي أحمد القائد الجديد بالبليدة، تعهد في كلمته، أنه سيبذل قصارى جهده ليكون في مستوى الثقة التي وضعت فيه من طرف القيادة، وأنه سوف يوظف كامل معارفه المهنية والفكرية والخبرة التي اكتسبها طيلة مساره المهني في خدمة الوطن والمواطن والسهر على متابعة تطبيق قوانين الجمهورية.
للإشارة كان العقيد رماتي قائدا للمجموعة الخامسة لحرس الحدود بجانت (القيادة الجهوية الرابعة) وسبق له وأن شغل منصب قائد للمجموعين الإقليميتين للدرك الوطني بتيبازة والبويرة.
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العميد بلقصير يستنفر الدرك للقضاء على الجريمة
س. ع
شدّد القائد الجهوي للدرك الوطني العميد بلقصير غالي على بذل الجهد اللازم و الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والوسائل المادية المتوفرة بغية القضاء على الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على النظام العام والأمن العمومي.
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ودعا العميد بلقصير، خلال إشرافه ، الأحد، على تنصيب القائد الجديد للمجموعة الولائية للدرك الوطني للبليدة،إلى التعاون مع السلطات القضائية والجهات الإدارية والأمنية "وهو ما سيفضي لا محالة إلى بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وجعل من السكينة والنظام العام السمة الغالبة لإقليم اختصاصه "، على حدّ قوله.
من جهته، العقيد رماتي أحمد القائد الجديد بالبليدة، تعهد في كلمته، أنه سيبذل قصارى جهده ليكون في مستوى الثقة التي وضعت فيه من طرف القيادة، وأنه سوف يوظف كامل معارفه المهنية والفكرية والخبرة التي اكتسبها طيلة مساره المهني في خدمة الوطن والمواطن والسهر على متابعة تطبيق قوانين الجمهورية.
للإشارة كان العقيد رماتي قائدا للمجموعة الخامسة لحرس الحدود بجانت (القيادة الجهوية الرابعة) وسبق له وأن شغل منصب قائد للمجموعين الإقليميتين للدرك الوطني بتيبازة والبويرة.