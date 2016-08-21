بعد خمس سنوات من إغلاقه إعادة فتح مكتب لحركة حماس الفلسطينية بالجزائر

قالت مصادر من حركة المقاومة الإسلامية بفلسطين (حماس)، أن السلطات الجزائرية أعطت منذ أشهر الموافقة الرسمية لفتح مكتب بالجزائر.

وأكدت ذات المصادر لـ"الشروق أون لاين" أن "حركة حماس أعادت فتح مكتبها في الجزائر شهر أفريل الماضي خلال زيارة للقيادي أسامة حمدان".

وأكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة الذي يتواجد حاليا بالجزائر لقناة البلاد هذا الخبر بالقول "هناك مكتب تمثيلي قديم جديد بالجزائر" دون أن يقدم توضيحات حول موعد فتح هذا المكتب بصفة رسمية.

وكان لحركة حماس مكتب تمثيلي بالجزائر إلى غاية العام 2011 أين تم غلقه بطلب منها.

ووفق مصادرنا فإن "الحركة قدمت سابقا طلبا للسلطات الجزائرية من أجل إعادة فتح المكتب وهو طلب حظي بالموافقة والترحيب من الجانب الجزائري وقد تم تعيين محمد عثمان أبو البراء مشرفا عليه".