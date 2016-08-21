قالت مصادر من حركة المقاومة الإسلامية بفلسطين (حماس)، أن السلطات الجزائرية أعطت منذ أشهر الموافقة الرسمية لفتح مكتب بالجزائر.
وأكدت ذات المصادر لـ"الشروق أون لاين" أن "حركة حماس أعادت فتح مكتبها في الجزائر شهر أفريل الماضي خلال زيارة للقيادي أسامة حمدان".
وأكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة الذي يتواجد حاليا بالجزائر لقناة البلاد هذا الخبر بالقول "هناك مكتب تمثيلي قديم جديد بالجزائر" دون أن يقدم توضيحات حول موعد فتح هذا المكتب بصفة رسمية.
وكان لحركة حماس مكتب تمثيلي بالجزائر إلى غاية العام 2011 أين تم غلقه بطلب منها.
ووفق مصادرنا فإن "الحركة قدمت سابقا طلبا للسلطات الجزائرية من أجل إعادة فتح المكتب وهو طلب حظي بالموافقة والترحيب من الجانب الجزائري وقد تم تعيين محمد عثمان أبو البراء مشرفا عليه".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1قتلى وجرحى في حادث مرور خطير بسكيكدة
2حجز مئات الطاولات والشمسيات بشواطئ مستغانم ومقاضاة أصحابها
3عمي اسماعيل يحلم بأداء فريضة الحج بدراجته النارية
4مدمن يذبح شقيقته الجامعية من أجل المال في سوق اهراس
5وفاة شقيقتين خلال محاولتهما انتشال أخيهما من بئر بميلة
Français English
الرأي
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
عبد الناصر
"البوركيني" و"ساركوزي"!
حبيب راشدين
تحرير الاقتصاد من الإصر البروقراطي
عبد الناصر
عودة الذبيحة إلى الجزّار!
معلومي ياسين
مخلوفي وزيدان
بشير شعلال
لا يوجد بلد في العالم تطور بغير لغته
عمار جيدل
تصنيف "التربية الإسلامية" ضمن ميدان العلوم الاجتماعية خطأ معرفي ومنهجي
حسن خليفة
التخلّف.. ربما هو انحطاط أخلاقي؟
سليم قلالة
المتاجرة بأمل الشفاء...
سلطان بركاني
توظيف التصوّف بين أمريكا وإسرائيل وإيران
الفيديو
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
راييفاتش: "تحديد قائمة اللاعبين جاء بتوصية من الطاقم الفني"
أدرار: “همسة الأمل” ..تزرع الأمل وسط الفقراء والمحتاجين
كتب الجيل الثاني تدشّن إصلاحات بن غبريت
منظمة حماية المستهلك تطالب سونلغاز بتوضيحات حول تضخيم فواتير الكهرباء
الجامعات الصيفية لنقابات التربية تشرح المنظومة التربوية
حرب الأرقام تشتعل بين الأحزاب مع إقتراب موعد التشريعيات
تواصل إضراب عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي
بعد خمس سنوات من إغلاقه
إعادة فتح مكتب لحركة حماس الفلسطينية بالجزائر
عبد الرزاق/ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
قالت مصادر من حركة المقاومة الإسلامية بفلسطين (حماس)، أن السلطات الجزائرية أعطت منذ أشهر الموافقة الرسمية لفتح مكتب بالجزائر.
تغطيات ذات صلة
إعادة فتح مكتب لحركة حماس الفلسطينية بالجزائر
عرس يتحول إلى حرب شوارع عنيفة بقسنطينة
محاكمة رعية إفريقي بتهمة النصب
مدمن يذبح شقيقته الجامعية من أجل المال في سوق اهراس
مطالب برفع وتحسين الأجور بالشركات الخاصة بحاسي مسعود
وأكدت ذات المصادر لـ"الشروق أون لاين" أن "حركة حماس أعادت فتح مكتبها في الجزائر شهر أفريل الماضي خلال زيارة للقيادي أسامة حمدان".
وأكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة الذي يتواجد حاليا بالجزائر لقناة البلاد هذا الخبر بالقول "هناك مكتب تمثيلي قديم جديد بالجزائر" دون أن يقدم توضيحات حول موعد فتح هذا المكتب بصفة رسمية.
وكان لحركة حماس مكتب تمثيلي بالجزائر إلى غاية العام 2011 أين تم غلقه بطلب منها.
ووفق مصادرنا فإن "الحركة قدمت سابقا طلبا للسلطات الجزائرية من أجل إعادة فتح المكتب وهو طلب حظي بالموافقة والترحيب من الجانب الجزائري وقد تم تعيين محمد عثمان أبو البراء مشرفا عليه".