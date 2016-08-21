تختتم مسرحية" أطياف رقية" لجمعية مسرح شباب سيدي بلعباس، الإثنين، فعاليات الطبعة 49 من مهرجان مسرح الهواة التي احتضنتها مدينة مستغانم والتي تنافست فيها 10 فرق مسرحية من مختلف ربوع الوطن. المسرحية من تأليف وإخراج دين الهناني جهيد وتتناول تجارة الرقية والسحر والشعوذة التي صارت تتحكم في مفاصل المجتمع.
وقد تميزت هذه الطبعة فضلا عن إعادة فتح مسرح الجيلالي بن عبد الحليم لأول مرة امام الفرق المشاركة تميزت بإجراء مسابقتين حسب قاعدة المستوى الأول والثاني تحت إشراف لجنة تحكيم تتشكل من فنانين على غرار السينوغراف عبد الرحمن زعبوبي، الممثل والمخرج عبد القادر بلكروي، ومجاهري ميسوم، والأستاذ قندسي إبراهيم.
وتضم لجنة التحكيم لمسابقة المستوى الثاني السينوغراف حليم رحموني وحليم زدام والفنانة خديجة بومسلوك شرقي، حيث ستتنافس على جوائز المهرجان، من ولاية تيزي وزو التعاونية المسرحية افرحونن بعرض مسرحي تحت عنوان أطياف ورقية، وجمعية أسود الخشبة من ولاية أدرار بمسرحية حالة حب، وجمعية عبد القادر فراح من ولاية المدية بمسرحية 107، إلى جانب جمعية مسرح القليعة من ولاية تيبازة بعرض مسرحي بعنوان الموتى الأحياء. كما ستشارك ولاية ميلة ضمن كوكبة فرق المستوى الأول بتعاونية المسرح الحر ميلاف 86 بمسرحية ثامن أيام الأسبوع، أما جمعية مسرح الشباب من ولاية سيدي بلعباس فستشارك بعرض مسرحي تحت عنوان الضحك في جحيم. هذا، وتشهد الطبعة 49 تنظيم دورة تكوينية لـ40 متربصا تحت إشراف المخرج بلعالم أحمد وقارة سيد أحمد.
وتجدر الإشارة إلى أن العروض التي تم اختيارها هذه السنة للمشاركة في المهرجان الوطني لمسرح الهواة تعكس مدى تجذر الحركة المسرحية للهواة بمدينة مستغانم، حيث شهدت الطبعة 49 إقبالا منقطع النظير لجمهور عريض من عائلات ومحبين للفن الرابع.
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"أطياف رقية" تختتم مهرجان مسرح الهواة
العربي بن زيدان
تختتم مسرحية" أطياف رقية" لجمعية مسرح شباب سيدي بلعباس، الإثنين، فعاليات الطبعة 49 من مهرجان مسرح الهواة التي احتضنتها مدينة مستغانم والتي تنافست فيها 10 فرق مسرحية من مختلف ربوع الوطن. المسرحية من تأليف وإخراج دين الهناني جهيد وتتناول تجارة الرقية والسحر والشعوذة التي صارت تتحكم في مفاصل المجتمع.
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وقد تميزت هذه الطبعة فضلا عن إعادة فتح مسرح الجيلالي بن عبد الحليم لأول مرة امام الفرق المشاركة تميزت بإجراء مسابقتين حسب قاعدة المستوى الأول والثاني تحت إشراف لجنة تحكيم تتشكل من فنانين على غرار السينوغراف عبد الرحمن زعبوبي، الممثل والمخرج عبد القادر بلكروي، ومجاهري ميسوم، والأستاذ قندسي إبراهيم.
وتضم لجنة التحكيم لمسابقة المستوى الثاني السينوغراف حليم رحموني وحليم زدام والفنانة خديجة بومسلوك شرقي، حيث ستتنافس على جوائز المهرجان، من ولاية تيزي وزو التعاونية المسرحية افرحونن بعرض مسرحي تحت عنوان أطياف ورقية، وجمعية أسود الخشبة من ولاية أدرار بمسرحية حالة حب، وجمعية عبد القادر فراح من ولاية المدية بمسرحية 107، إلى جانب جمعية مسرح القليعة من ولاية تيبازة بعرض مسرحي بعنوان الموتى الأحياء. كما ستشارك ولاية ميلة ضمن كوكبة فرق المستوى الأول بتعاونية المسرح الحر ميلاف 86 بمسرحية ثامن أيام الأسبوع، أما جمعية مسرح الشباب من ولاية سيدي بلعباس فستشارك بعرض مسرحي تحت عنوان الضحك في جحيم. هذا، وتشهد الطبعة 49 تنظيم دورة تكوينية لـ40 متربصا تحت إشراف المخرج بلعالم أحمد وقارة سيد أحمد.
وتجدر الإشارة إلى أن العروض التي تم اختيارها هذه السنة للمشاركة في المهرجان الوطني لمسرح الهواة تعكس مدى تجذر الحركة المسرحية للهواة بمدينة مستغانم، حيث شهدت الطبعة 49 إقبالا منقطع النظير لجمهور عريض من عائلات ومحبين للفن الرابع.