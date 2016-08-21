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فرنسا: الإسلام والهجرة وقودا لحملتي ساركوزي وجوبي
فرضت مواضيع الإسلام والعلمانية والهجرة نفسها بشكل كبير على الحملات الانتخابية للمرشحين الساعين للفوز بترشيح اليمين لهم، استعدادا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل.
فرضت مواضيع الإسلام عبر أزمة البوركيني الأخيرة ومضاعفاتها، والعلمانية والهجرة نفسها على ال 13 مرشحا للفوز بترشيح حزب "الجمهوريون" اليميني خلال انتخابات تجري في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر المقبل، استعدادا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل.
أزمة "البوركيني" تشعل المنافسة بين ساركوزي وجوبيه
والمنافسة محتدمة جدا في هذا الإطار بين رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي الساعي للعودة إلى قصر الإليزيه، وبين رئيس الحكومة الأسبق آلان جوبيه الذي تعطيه استطلاعات الرأي تفوقا على ساركوزي. وسيختار مؤتمر لحزب "الجمهوريون" في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مرشح اليمين لهذا السباق.
وأخذت حملة ساركوزي طابعا يمينيا متشددا منذ أعلن رسميا ترشحه للفوز بترشيح حزبه له في الثاني والعشرين من أوت. فهو يدافع بقوة عن حظر البوركيني ويطالب بمنع الحجاب في الجامعات وبإلغاء لم الشمل لدى المهاجرين.
إلا أن آلان جوبيه اختار نهجا مختلفا. وأكد أمام أنصاره قرب باريس رغبته ب"العمل على الجمع بدلا من الدخول في المزايدات".
ويقدم جوبيه نفسه على أنه معتدل و"الرجل المناسب" لهذه المرحلة، في الوقت الذي تتعرض فرنسا لاعتداءات جهادية عنيفة، ويتفاقم الجدل حول العلاقة مع الإسلام عبر أزمة البوركيني.
أما ساركوزي فقال "لن أكون مرشح التسويات وإخفاء الحقائق وأنصاف الحلول حول الهجرة والمواضيع الأخرى" موجها الانتقادات لمنافسه اليميني آلان جوبيه.
وقال ساركوزي "لا نريد مظاهر انتماء خارجية تدل على ديانة في بلادنا" معلنا أمام شبان حزبه "الجمهوريون" عزمه على الدفاع عن "نمط عيش الفرنسيين".
ورد جوبيه على ساركوزي الأحد قائلا "إن فرنسا متنوعة وهذا ما لن أتراجع عنه. نحن لا نتحدر من أصول واحدة ولون بشرتنا ليس واحدا، ولا ننتمي إلى دين واحد، وهذا ما يجب احترامه".
وتابع في حديث مع إذاعة "أوروبا-1" "أين يجب أن نوقف الهستيريا التي تضرب المجتمع الفرنسي اليوم؟ هل سنمنع غدا ارتداء التنورة الطويلة في المدارس؟".
وإضافة إلى معارضته لإقرار قانون يحظر ارتداء البوركيني، أعلن جوبيه خلال الأشهر الأخيرة معارضته حظر ارتداء الحجاب في الجامعات أو حظر وجبات الطعام البديلة لتلك التي تحتوي على لحم الخنزير في المدارس، وهو ما يطالب به ساركوزي باسم العلمانية.
كما أعلن رفضه لمطلب آخر لساركوزي هو التمكن من الحجز الوقائي لمشتبه بهم بالتشدد الإسلامي في مراكز توقيف إدارية، مؤكدا أنه يرفض "غوانتانامو فرنسية يحتجز فيه آلاف الأشخاص من دون محاكمة".
ويعتبر اختيار مرشح اليمين مهما للانتخابات الرئاسية في فرنسا المقررة عام 2017، خصوصا أن الخلافات في معسكر اليسار كبيرة جدا ولا تزال شعبية الرئيس الاشتراكي الحالي فرانسوا هولاند متدنية جدا. ولن يعلن هولاند قراره بالترشح من عدمه لولاية جديدة قبل نهاية العام الحالي.
والفائز بترشيح حزب "الجمهوريون" سيكون في موقع جيد للوصول إلى الإليزيه في ماي 2017، حيث سيواجه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي تؤكد كل استطلاعات الرأي أنها ستصل إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وإضافة إلى التهديدات الجهادية فإن الخطاب اليميني المتشدد لساركوزي يفسر بسعيه لجذب قسم من مناصري الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.
ومع تشابه البرامج الاقتصادية لمرشحي اليمين فإنهم يختلفون حول مقاربة مواضيع الإسلام والاندماج والهجرة.
وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة أن آلان جوبيه يتقدم على ساركوزي للفوز بترشيح اليمين، إلا أن استطلاعا ل"تي إن إس سوفريس" أعلنت نتائجه الأحد كشف عن تقارب نتيجتي الاثنين.
وسيتنافس 13 مرشحا للفوز بترشيح حزب "الجمهوريون" خلال انتخابات تجري في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر المقبل.
وإضافة إلى ساركوزي وجوبيه هناك مرشحان اثنان رئيسيان هما فرانسوا فيون رئيس الحكومة الأسبق في عهد ساركوزي والوزير السابق برونو لو مير.
SoloDZ - أمام ساركوزي للفوز بالرئاسيات خياران لا ثالث لهما الركوع للجزائر او التزوير 2016/08/28 على 20:171
الجالية المغاربية في فرنسا كلها تتحكم فيها الجزائر من خلال كثرة ووزن وقوة الجالية الجزائرية والاخيرة ضد رجوع المهاجر المجري الصهيوني للإيليزي والورقة المغاربية باتت في السنوات الاخيرة وستظل لأنها تزيد وتنمو وتنضج ورقة حاسمة في الانتخابات الفرنسية وعليه فإن ساركوزي واذا فاز بهذه الانتخابات فسيفوز بالتزوير على الطريقة الفرنسية كما فاز بها الصهيوني والكر بوش بالتزوير في عهدته الاولى امام آلغور وأمام خطر التزوير الذي يهدد اصوات الجالية المغاربية الجزائرية على الاخيرة ان تتصدى لهذا الخطر او تنتفض ضده
AZIZ - ALGER2016/08/28 على 20:472
رب ضارة نافعة .لقد صنع الغرب الصهيوني وبتعاون ال سعود العملاء اسلاما غريبا عن القل البشري وهذا مأدى الى مايعيشه العالم من مخاض عسير ،لكن من حرفوا الاسلام الى هذه العقائد الفاسدة لم يحسبوا الى بحث الامم في حقيقة الاسلام ولم يحسبوا ان توصل هذه الامم الى حقيقة الاسلام ستكشف حقيقة الانظمة الغربية وعمالتها للوبي الصهيوني .لم يحسبوا لانتفاضة شعوبهم عليهم ذات يوم .قريبا سنشهد انقلاب سحرهم عليهم .وما دخول الكثير من الغرب الى الاسلام الا بداية لذلك
2016/08/28 على 21:37
ولازلتم ترمون الغرب بالتهم وكانكم لا تعرفون انفسكم