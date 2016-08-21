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اعتصموا أمام مقر الشرطة والمحكمة وطالبوا بمعاقبة المتهم
مواطنون ينقذون طفلة عمرها 8 سنوات من محاولة اختطاف بباتنة
اعتصم مواطنون من مدينة باتنة أمام الأمن الحضري التاسع بحي "سوناتيبا"،، صبيحة الأحد، ونظموا مسيرة في الزوال أمام المحكمة، على خلفية إقدام شاب في الثلاثينات على محاولة اختطاف واغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات، قبل أن تحبط العملية في آخر لحظة، وتم إنقاذ الطفلة والقبض على الشاب المتهم.
حسب مصادر"الشروق"، فإن الشاب المتهم (من مواليد 1984) عمد إلى إغراء الطفلة، سعيا منه إلى استدراجها للذهاب إلى وجهة مجهولة، إلا أن تفطن أحد الجيران أحبط محاولة الاختطاف والاغتصاب، ما سمح بإنقاذ الطفلة في آخر لحظة، والاتصال بأهلها، كما تم القبض على المشتبه فيه من طرف بعض المواطنين الذين سلموه إلى مصالح الشرطة على مستوى الأمن الحضري التاسع بحي سوناتيبا، وتم فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات القضية.
ونظم صبيحة الأحد، العشرات من المواطنين وجيران أهل الطفلة، اعتصاما أمام مقر الأمن الحضري التاسع بنواحي تامشيط وسوناتيبا وسط مدينة باتنة، وطالبوا بتسليم المتهم حتى يقتصوا منه، وطمأنتهم مصالح الأمن بأن القضية ستأخذ مسارها بصورة عادية عبر أروقة العدالة، وفي السياق نفسه، نظم زوال أمس، مواطنون مسيرة أمام محكمة باتنة، موازاة مع تحويل المتهم للمثول أمام وكيل الجمهورية، في أجواء سادها الغضب والاستياء والمطالبة بعقوبات صارمة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي باتت تثير الخلع وسط السكان والعائلات الجزائرية.
ومعلوم أن محاولة الاختطاف التي شهدها أحد أكبر الأحياء الشعبية بباتنة قد أعادت إلى الواجهة الصورة المؤلمة لعمليات اختطاف الأطفال في عديد ولايات ومدن الوطن، آخرها الضحية نهال التي اغتيلت في تيزي وزو، وهو ما جعل سكان باتنة يطالبون الجهات الوصية باتخاذ التدابير اللازمة لردع كل من يقف وراء جرائم ومحاولات اختطاف وقتل أطفال في عمر الزهور.
SoloDZ - النسبة الساحقة من المسؤولية في قضايا الخطف ترجع لاولياء الاطفال2016/08/28 على 20:521
راو مليح كي ما قتلوهش وتصرفوا معه بطريقة حضارية وسلموه للامن وأن فرصة ذهبية اتيحت له للتوبة عن فعلته وكان بإمكانه ان يتعرض للهلاك او ان يصبح مجرم اذا نجح في اقتراف جريمتيه الاغتصاب وطمس الجريمة بجريمة اخرى بقتل الضحية لولا لطف الله بهما ولكن كيف لطفلة في الثامنة من عمرها لوحدها في الشارع وقت القيلولة التوقيت المثالي لمختطفي الاطفال تقل حركة المرور ما يسهل هروبهم مع غياب الاهالي والناس هل اهلها يعيشون معنا ام اتوا من استراليا لا يعرفون ما الذي يجري لأطفالنا من ترصد واختطاف واغتصاب وقتل وتقطيع ؟!
متصرف - راس الوادي2016/08/28 على 20:562
كل هذا سببه غياب الردع . القصاص هو الحل يقول عز و جل : (( و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون )) .