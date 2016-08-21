بعد منعه من عرض سلعته على قارعة الطريق تاجر فوضوي "يحتج" بغلق طريق بجاية - سطيف ويحتجز مئات المسافرين

أقدم تاجر فوضوي يمارس نشاطه التجاري على حواف الطرقات، الأحد، على غلق الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف بمنطقة سعدان التابعة لبلدية درڤينة شرق بجاية.

وتأتي ردة فعل هذا التاجر بعد ما منعته مصالح الأمن من عرض سلعته على قارعة الطريق، وهو القرار الذي لم يتجرعه المعني الذي أغلق الطريق لقرابة نصف ساعة من الزمن قبل اعادة فتحه بعد ما شلت حركة المرور عبر هذا المقطع من الطريق الذي يعرف ازدحاما مروريا رهيبا، خاصة خلال فصل الصيف في ظل عدم ازدواجيته، هذا وقد خلفت هذه الحركة الاحتجاجية سخط وتذمر المئات من مستعملي هذا الطريق، الذين بقوا محتجزين، حتى أن بعضهم قد ركنوا سيارتهم بجانب الطريق قبل أن يواصلوا طريقهم نحو وجهتهم عبر الحافلة، وما أثار حفيظة ودهشة مستعملي هذا الطريق، سماعهم بسبب غلق هذا الطريق، حتى أن أحدهم قد صرح أن الوضع بهذه الولاية أصبح لا يطاق، فزيادة على الازدحام المروري الذي يشهده هذا الطريق فقد زاد التجار الفوضويون من همهم وسط صمت الجهات المعنية، يضيف متعجبا.