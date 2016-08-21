تطاولت على عمر وأبي بكر وعائشة رضي الله عنهم كتابات حائطية تسب الصحابة بأم البواقي

باشرت مصالح أمن دائرة عين البيضاء، بولاية أم البواقي، الأحد، تحقيقاتها المعمقة وتحرياتها المكثفة، من أجل تحديد هوية المتورطين في خط كتابات تسب صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنهم على وجه الخصوص الخليفتين عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، وتسيء إلى أمهات المؤمنين ومنهن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت الفاروق.

حيثيات القضية حسب ما كشفت عنه مصادر خاصة للشروق ، تعود بتاريخها لليومين الماضيين، حينما أقدم مجهولون على خط كتابات حائطية سبوا من خلالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بكلام جارح، وأساؤوا فيها أيضا إلى السيدة عائشة أم المؤمنين على وجه الخصوص، وذلك بالسور الخارجي لمعهد التكوين شبه الطبي الكائن مقره على الطريق الوطني رقم 10 الذي يربط مدينة عين البيضاء بمدينة مسكيانة، إضافة إلى تسجيل كتابات أخرى ببعض الأحياء الداخلية شتمت أبو بكر وحفصة رضوان الله عليهما، مصالح الأمن دقت ناقوس الخطر، وجندت عناصرها البشرية من أجل كشف هوية المتورطين في القضية وتوقيفهم في أقرب الآجال، فيما يشتبه أن تكون جماعة تدعو إلى التشيع هي من قامت بخط الكتابات الحائطية، رغم خلو المنطقة من المتشيعين حسب نفس المصادر، وهو الأمر الذي ستكشف التحقيقات صحته من عدمها.