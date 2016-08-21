امرأة في النعامة تذبح زوجها وهو نائم؟!

اهتزت مدينة عين الصفراء في النعامة، الأحد، على وقع اعتداء خطير نفذته امرأة ضدّ زوجها، حيث اغتنمت خلوده إلى النوم، لتذبحه من القفا بسكين حادّ، داخل المنزل العائلي.

وذكرت مصادر "الشروق"، أن هذه الحادثة الخطيرة وقعت في وقت متأخر من الليل، لتتدخل مصالح الحماية المدنية لنقل الزوج المذبوح إلى مستشفى محمد بوضياف بعين الصفراء، حيث يوجد في العناية المركزة في حالة صحية حرجة.

هذا وتم توقيف المعتدية من طرف رجال الشرطة وتبيّن، أنها زوجته الثالثة، حيث أقدمت على ذبح زوجها بتلك الطريقة بسبب خلافات بينهما.