فضّل أحد رجال الأعمال بثاني أغنى بلدية ببجاية مدينة أقبو، بحر الأسبوع الماضي إطلاق مساحة ترفيه تحتوي على العديد من أحدث الألعاب، وهذا بالمجان ولمدة ثلاثة أشهر عمر موسم الصيف، وكذا ورشة للفنون التشكيلية موجهة للأطفال للتعبير وتعلم الرسم، أين يحضون في أخر كل سهرة بهدايا تشجيعا للمواهب بحسب مؤطري هذه الورشة.
المساحة الترفيهية التي تعرف منذ فتح أبوابها توافد العشرات من عائلات المدينة إلى جانب العائلات بالبلديات المجاورة، وهذا في نقص مثل هذه المساحات التي يبحث عنها السكان بالمنطقة للتنفس والترويح عن النفس رفقة أبنائهم في سهرات شهر رمضان الكريم هذا وأيام الحرارة، المبادرة هذه التي أدخلت الفرحة في نفوس أطفال المنطقة، والتي يتقاسمها أوليائهم وصفها بعض أرباب هاته العائلات في حديث مع "الشروق" عن الهدية الكبرى، خاصة وهي تتزامن مع نتائج امتحانات شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي تعبيرا عن استحسانهم لمثل هذه المبادرات .
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جمال طباخ
فضّل أحد رجال الأعمال بثاني أغنى بلدية ببجاية مدينة أقبو، بحر الأسبوع الماضي إطلاق مساحة ترفيه تحتوي على العديد من أحدث الألعاب، وهذا بالمجان ولمدة ثلاثة أشهر عمر موسم الصيف، وكذا ورشة للفنون التشكيلية موجهة للأطفال للتعبير وتعلم الرسم، أين يحضون في أخر كل سهرة بهدايا تشجيعا للمواهب بحسب مؤطري هذه الورشة.
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المساحة الترفيهية التي تعرف منذ فتح أبوابها توافد العشرات من عائلات المدينة إلى جانب العائلات بالبلديات المجاورة، وهذا في نقص مثل هذه المساحات التي يبحث عنها السكان بالمنطقة للتنفس والترويح عن النفس رفقة أبنائهم في سهرات شهر رمضان الكريم هذا وأيام الحرارة، المبادرة هذه التي أدخلت الفرحة في نفوس أطفال المنطقة، والتي يتقاسمها أوليائهم وصفها بعض أرباب هاته العائلات في حديث مع "الشروق" عن الهدية الكبرى، خاصة وهي تتزامن مع نتائج امتحانات شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي تعبيرا عن استحسانهم لمثل هذه المبادرات .