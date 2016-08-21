اعربت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد عن استيائها من رفض بعض دول الاتحاد الاوروبي استقبال لاجئين لانهم مسلمون، في وقت تطالب المانيا بتحديد حصص لتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد.
وصرحت ميركل في مقابلة مع التلفزيون الالماني العام "من غير المقبول ابدا ان يقول بعض البلدان +في شكل عام، لا نريد مسلمين في بلداننا+".
واذ ذكرت باقتراحها تحديد حصص لتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد، شددت على "وجوب ان تقبل كل دولة بحصتها" وان "يتم التوصل الى حل مشترك".
واستقبلت المانيا في 2015 نحو مليون طالب لجوء يتحدر معظمهم من سوريا والعراق وافغانستان. وتوقع مسؤول الماني كبير الاحد ان يراوح عدد الوافدين الجدد في 2016 بين 250 الفا و300 الف.
ومنذ قررت ميركل بداية سبتمبر 2015 استقبال طالبي اللجوء في بلادها، تعتبر دول اوروبية عدة وخصوصا في شرق القارة ان المستشارة احدثت منحى يشجع على الهجرة.
واكدت دول عدة رفضها استقبال جاليات مسلمة. وصدر اخر موقف في هذا الصدد من رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا في 23 الجاري.
وصرح سوبوتكا لصحيفة برافو "ليس لدينا هنا اي جالية مسلمة قوية. وبصراحة، لا نرغب في ان تتشكل هنا جالية مسلمة قوية انطلاقا من المشاكل التي نشهدها".
وفي 2015، اعلنت سلوفاكيا انها تعتزم فقط استقبال مهاجرين مسيحيين.
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ميركل مستاءة من رفض بلدان اوروبية استقبال لاجئين مسلمين
وكالات
اعربت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد عن استيائها من رفض بعض دول الاتحاد الاوروبي استقبال لاجئين لانهم مسلمون، في وقت تطالب المانيا بتحديد حصص لتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد.
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وصرحت ميركل في مقابلة مع التلفزيون الالماني العام "من غير المقبول ابدا ان يقول بعض البلدان +في شكل عام، لا نريد مسلمين في بلداننا+".
واذ ذكرت باقتراحها تحديد حصص لتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد، شددت على "وجوب ان تقبل كل دولة بحصتها" وان "يتم التوصل الى حل مشترك".
واستقبلت المانيا في 2015 نحو مليون طالب لجوء يتحدر معظمهم من سوريا والعراق وافغانستان. وتوقع مسؤول الماني كبير الاحد ان يراوح عدد الوافدين الجدد في 2016 بين 250 الفا و300 الف.
ومنذ قررت ميركل بداية سبتمبر 2015 استقبال طالبي اللجوء في بلادها، تعتبر دول اوروبية عدة وخصوصا في شرق القارة ان المستشارة احدثت منحى يشجع على الهجرة.
واكدت دول عدة رفضها استقبال جاليات مسلمة. وصدر اخر موقف في هذا الصدد من رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا في 23 الجاري.
وصرح سوبوتكا لصحيفة برافو "ليس لدينا هنا اي جالية مسلمة قوية. وبصراحة، لا نرغب في ان تتشكل هنا جالية مسلمة قوية انطلاقا من المشاكل التي نشهدها".
وفي 2015، اعلنت سلوفاكيا انها تعتزم فقط استقبال مهاجرين مسيحيين.