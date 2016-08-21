انتشال جثة متعفنة من بئر والعثور على 3 أشخاص مشنوقين بتيزي وزو

انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو جثة مجهولة الهوية، عثر عليها متعفنة بأحد الآبار في بلدية تيقزيرت، في حين حولت 3 جثث عثر على أصحابها مشنوقين، بكل من مدينة تيزي وزو وبلدية آيت أومالو، ولقي خمسيني حتفه تحت عجلات شاحنة في منطقة تيرميتين.

نقل أعوان الوحدة البحرية لمصالح الحماية المدنية في مدينة تيقزيرت الساحلية، السبت، جثة مجهولة الهوية عثر عليها في حالة متقدمة من التعفن، في بئر متواجد بالمكان المسمى الشاطئ الأبيض، ورجحت ذات المصادر ان يكون صاحبها في الأربعينات من العمر، وقد حول إلى مصلحة حفظ الجثث قصد التشريح وتحديد هويته.

كما عثر في بلدية آيت أومالو بتيزي راشد، على جثتين إحداهما لشاب في الـ36 من العمر مشنوقا، في حين اهتزت قرية إيغيل ابرواق بتيرميتين على وقع العثور على جثة سبعيني مشنوقا في أحد الأكواخ المهجورة، كما لقي خمسيني حتفه تحت عجلات شاحنة دهسته في الطريق بمنطقة زرودة في تيرميتين دائما.