انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو جثة مجهولة الهوية، عثر عليها متعفنة بأحد الآبار في بلدية تيقزيرت، في حين حولت 3 جثث عثر على أصحابها مشنوقين، بكل من مدينة تيزي وزو وبلدية آيت أومالو، ولقي خمسيني حتفه تحت عجلات شاحنة في منطقة تيرميتين.
نقل أعوان الوحدة البحرية لمصالح الحماية المدنية في مدينة تيقزيرت الساحلية، السبت، جثة مجهولة الهوية عثر عليها في حالة متقدمة من التعفن، في بئر متواجد بالمكان المسمى الشاطئ الأبيض، ورجحت ذات المصادر ان يكون صاحبها في الأربعينات من العمر، وقد حول إلى مصلحة حفظ الجثث قصد التشريح وتحديد هويته.
كما عثر في بلدية آيت أومالو بتيزي راشد، على جثتين إحداهما لشاب في الـ36 من العمر مشنوقا، في حين اهتزت قرية إيغيل ابرواق بتيرميتين على وقع العثور على جثة سبعيني مشنوقا في أحد الأكواخ المهجورة، كما لقي خمسيني حتفه تحت عجلات شاحنة دهسته في الطريق بمنطقة زرودة في تيرميتين دائما.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1عرس يتحول إلى حرب شوارع عنيفة بقسنطينة
2مدمن يذبح شقيقته الجامعية من أجل المال في سوق اهراس
3حجز مئات الطاولات والشمسيات بشواطئ مستغانم ومقاضاة أصحابها
4امرأة في النعامة تذبح زوجها وهو نائم؟!
5إعادة فتح مكتب لحركة حماس الفلسطينية بالجزائر
Français English
الرأي
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
عبد الناصر
"البوركيني" و"ساركوزي"!
حبيب راشدين
تحرير الاقتصاد من الإصر البروقراطي
عبد الناصر
عودة الذبيحة إلى الجزّار!
معلومي ياسين
مخلوفي وزيدان
بشير شعلال
لا يوجد بلد في العالم تطور بغير لغته
عمار جيدل
تصنيف "التربية الإسلامية" ضمن ميدان العلوم الاجتماعية خطأ معرفي ومنهجي
حسن خليفة
التخلّف.. ربما هو انحطاط أخلاقي؟
سليم قلالة
المتاجرة بأمل الشفاء...
سلطان بركاني
توظيف التصوّف بين أمريكا وإسرائيل وإيران
الفيديو
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
راييفاتش: "تحديد قائمة اللاعبين جاء بتوصية من الطاقم الفني"
أدرار: “همسة الأمل” ..تزرع الأمل وسط الفقراء والمحتاجين
كتب الجيل الثاني تدشّن إصلاحات بن غبريت
منظمة حماية المستهلك تطالب سونلغاز بتوضيحات حول تضخيم فواتير الكهرباء
الجامعات الصيفية لنقابات التربية تشرح المنظومة التربوية
حرب الأرقام تشتعل بين الأحزاب مع إقتراب موعد التشريعيات
تواصل إضراب عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي
انتشال جثة متعفنة من بئر والعثور على 3 أشخاص مشنوقين بتيزي وزو
ر. م
انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو جثة مجهولة الهوية، عثر عليها متعفنة بأحد الآبار في بلدية تيقزيرت، في حين حولت 3 جثث عثر على أصحابها مشنوقين، بكل من مدينة تيزي وزو وبلدية آيت أومالو، ولقي خمسيني حتفه تحت عجلات شاحنة في منطقة تيرميتين.
تغطيات ذات صلة
انتشال جثة متعفنة من بئر والعثور على 3 أشخاص مشنوقين بتيزي وزو
إحباط هجرة سرية لـ20 شابا بوهران
كتابات حائطية تسب الصحابة بأم البواقي
تاجر فوضوي "يحتج" بغلق طريق بجاية - سطيف ويحتجز مئات المسافرين
20 ألف مدعو في حفل زفاف جماعي بغرداية
نقل أعوان الوحدة البحرية لمصالح الحماية المدنية في مدينة تيقزيرت الساحلية، السبت، جثة مجهولة الهوية عثر عليها في حالة متقدمة من التعفن، في بئر متواجد بالمكان المسمى الشاطئ الأبيض، ورجحت ذات المصادر ان يكون صاحبها في الأربعينات من العمر، وقد حول إلى مصلحة حفظ الجثث قصد التشريح وتحديد هويته.
كما عثر في بلدية آيت أومالو بتيزي راشد، على جثتين إحداهما لشاب في الـ36 من العمر مشنوقا، في حين اهتزت قرية إيغيل ابرواق بتيرميتين على وقع العثور على جثة سبعيني مشنوقا في أحد الأكواخ المهجورة، كما لقي خمسيني حتفه تحت عجلات شاحنة دهسته في الطريق بمنطقة زرودة في تيرميتين دائما.