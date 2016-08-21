إنقاذ أزيد من ألف مهاجر في مضيق صقلية

أعلن خفر السواحل الإيطالي، الأحد، عن عملية إنقاذ كبرى لنحو 1100 مهاجر في مضيق صقلية، يوم الأحد، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر قوارب.

وأضاف خفر السواحل أنه تم انتشال المهاجرين من 8 قوارب مطاطية ومركب كبير وزورقين من خلال 11 عملية إنقاذ في البحر المتوسط.

ولم يذكر خفر السواحل الإيطالي البلد الذي قدم منه المهاجرون، لكن أغلب هؤلاء يهربون من الصراع في سوريا والعراق وليبيا والسودان.

وتشير أحدث البيانات من المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 105342 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا بقوارب هذا العام، أغلبهم أبحروا من ليبيا.

وتوفي ما يقدر بنحو 2726 رجلا وامرأة وطفلا خلال نفس الفترة أثناء محاولتهم القيام بهذه الرحلة التي غالبا ما تكون في مراكب صغيرة مكدسة بشكل خطير.

وتقف إيطاليا في خط المواجهة في أزمة المهاجرين بأوروبا منذ ثلاث سنوات ونجح أكثر من 400 ألف شخص في القيام بهذه الرحلة إلى إيطاليا من شمال أفريقيا منذ بداية 2014 هربا من العنف والفقر.