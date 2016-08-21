هجوم يستهدف معهدا لعلم الجريمة وسط بروكسل

تحدثت وسائل إعلام بلجيكية، الاثنين، عن انفجار قنبلة في أحد المعاهد وسط العاصمة بروكسل، إلا أنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وقال تلفزيون "أر.تي.أل" البلجيكي إن القنبلة انفجرت في معهد علم الجريمة ببروكسل، حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن سيارة اقتحمت الحواجز خارج المعهد، قبل أن يفجر مهاجما واحدا أو أكثر "قنبلة قرب المختبرات التي اشتعلت النار فيها".

وأشار إلى أن الهجوم لم يوقع ضحايا، نظرا لأن المعهد كان خاليا، وفق "أر.تي.أل"، التي لم تكشف عن تفاصيل إضافية.