قال وزير الأمن الداخلي، الإثنين، إن مراهقا إندونيسيا حاول طعن كاهن خلال قداس يوم الأحد "مهووس" بتنظيم الدولة الإسلامية.
ويتصاعد القلق لدى السلطات الإندونيسية بشأن عودة التطرف في البلاد بقيادة جيل جديد من الجهاديين المتأثرين بأفكار التنظيم.
وقال وزير الأمن الداخلي ويرانتو للصحفيين "شاهدنا من خلال الهاتف النقال الذي صادرته الأجهزة الأمنية أن ذلك الشاب مهووس بأبي بكر البغدادي" في إشارة إلى زعيم التنظيم المتشدد.
وأشار ويرانتو إلى أن أجهزة الأمن عثرت في حقيبة ظهر الشاب على ورقة كتب عليها "أنا أحب البغدادي"، مضيفا أن المشتبه به ليس له أي روابط معروفة بالشبكات المتشددة المعروفة حاليا في البلاد.
وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم حاول طعن القس في مدينة ميدان في شمال سومطرة وأصابه بجروح طفيفة، لكنه فشل في تفجير عبوة ناسفة مصنوعة يدويا بعد أن تمكن المصلون في الكنيسة من شل حركته.
ويخضع المشتبه به إيفان أرمادي (17 عاما) للتحقيق وصادرت الشرطة مواد لصناعة المتفجرات من منزله، وأوضح أرمادي أنه تعلم كيفية صناعة المتفجرات من خلال البحث على الإنترنت.
وقال مسؤولو مكافحة الإرهاب إن هناك المئات من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية في اندونيسيا حيث الغالبية العظمى من المسلمين يمارسون الإسلام المعتدل.
وشهدت البلاد أول هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في يناير كانون الثاني عندما قتل أربعة أشخاص بإطلاق نار وتفجير.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1الجيش الصحراوي يوقف ترميم المغرب لطريق الكركارات
2ميركل مستاءة من رفض بلدان اوروبية استقبال لاجئين مسلمين
3العملاق الياباني يدخل القارة الأفريقية ويزاحم الصين
4فرنسا: الإسلام والهجرة وقودا لحملتي ساركوزي وجوبي
5هجوم يستهدف معهدا لعلم الجريمة وسط بروكسل
Français English
الرأي
سهيل الخالدي
فرنسا دولة تفشل
محمد الهادي الحسني
"تفاهات"
رشيد ولد بوسيافة
دنيا بارك .. وماذا بعد؟
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
عبد الناصر
"البوركيني" و"ساركوزي"!
حبيب راشدين
تحرير الاقتصاد من الإصر البروقراطي
عبد الناصر
عودة الذبيحة إلى الجزّار!
معلومي ياسين
مخلوفي وزيدان
بشير شعلال
لا يوجد بلد في العالم تطور بغير لغته
عمار جيدل
تصنيف "التربية الإسلامية" ضمن ميدان العلوم الاجتماعية خطأ معرفي ومنهجي
الفيديو
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
راييفاتش: "تحديد قائمة اللاعبين جاء بتوصية من الطاقم الفني"
أدرار: “همسة الأمل” ..تزرع الأمل وسط الفقراء والمحتاجين
كتب الجيل الثاني تدشّن إصلاحات بن غبريت
منظمة حماية المستهلك تطالب سونلغاز بتوضيحات حول تضخيم فواتير الكهرباء
وزير الأمن الإندونيسي:
مهاجم كنيسة إندونيسيا مهووس بزعيم "داعش"
رويترز
قال وزير الأمن الداخلي، الإثنين، إن مراهقا إندونيسيا حاول طعن كاهن خلال قداس يوم الأحد "مهووس" بتنظيم الدولة الإسلامية.
تغطيات ذات صلة
مهاجم كنيسة إندونيسيا مهووس بزعيم "داعش"
15 قتيلا في هجوم انتحاري بسيارة في اليمن
أردوغان: سنقاتل المسلحين الأكراد كما نقاتل "الدولة الإسلامية"
هجوم يستهدف معهدا لعلم الجريمة وسط بروكسل
برنار كازنوف: حظر البوركيني يزيد التوتر بين الجاليات
ويتصاعد القلق لدى السلطات الإندونيسية بشأن عودة التطرف في البلاد بقيادة جيل جديد من الجهاديين المتأثرين بأفكار التنظيم.
وقال وزير الأمن الداخلي ويرانتو للصحفيين "شاهدنا من خلال الهاتف النقال الذي صادرته الأجهزة الأمنية أن ذلك الشاب مهووس بأبي بكر البغدادي" في إشارة إلى زعيم التنظيم المتشدد.
وأشار ويرانتو إلى أن أجهزة الأمن عثرت في حقيبة ظهر الشاب على ورقة كتب عليها "أنا أحب البغدادي"، مضيفا أن المشتبه به ليس له أي روابط معروفة بالشبكات المتشددة المعروفة حاليا في البلاد.
وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم حاول طعن القس في مدينة ميدان في شمال سومطرة وأصابه بجروح طفيفة، لكنه فشل في تفجير عبوة ناسفة مصنوعة يدويا بعد أن تمكن المصلون في الكنيسة من شل حركته.
ويخضع المشتبه به إيفان أرمادي (17 عاما) للتحقيق وصادرت الشرطة مواد لصناعة المتفجرات من منزله، وأوضح أرمادي أنه تعلم كيفية صناعة المتفجرات من خلال البحث على الإنترنت.
وقال مسؤولو مكافحة الإرهاب إن هناك المئات من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية في اندونيسيا حيث الغالبية العظمى من المسلمين يمارسون الإسلام المعتدل.
وشهدت البلاد أول هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في يناير كانون الثاني عندما قتل أربعة أشخاص بإطلاق نار وتفجير.