أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الأحد، بتبسة، على ضرورة تصنيف معالم الثورة سواء ما تعلق منها بمقابر الشهداء أو بمراكز التعذيب لأنها من الشواهد الصادقة على حقبة ثورة التحرير.
وشدد الوزير لدى إعطائه ببلدية ثليجان إشارة انطلاق أشغال ترميم مقبرة شهداء معركة الجرف التاريخية التي اندلعت يوم 22 سبتمبر 1955 بمرتفعات الجرف علة بعد 100 كلم جنوب تبسة وسقط فيها 140 شهيدا، على ضرورة ترسيخ ثورة التحرير في أذهان الشباب الجزائري من خلال فتح المتاحف وهياكل أخرى تكون مزودة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال للتعرف أكثر على بطولات أجدادهم.
وأضاف أنه "على الأجيال الصاعدة أن تستلهم من قيم نوفمبر وتضاعف الجهود لتحقيق تنمية البلاد وضمان ازدهارها واستقرارها".
ودا زيتوني إلى صيانة وترميم وإعادة تأهيل المعالم التاريخية لثورة أول نوفمبر 1954 التي تمثل ذاكرة الأمة "ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على رسالة الشهداء".
كما أعطى إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة الطريق الرابط بين منطقة جبل راس العش معقل معركة الجرف نحو مقر بلدية السطح على مسافة 18 كلم وبغلاف مالي إجمالي للمشروعين يتجاوز 210 ملايين د.ج.
وبعدما دعا الشباب إلى ضرورة الافتخار والاعتزاز بماضيه المشرف، دعا زيتوني إلى ضرورة تكثيف عمليات صيانة وترميم مقابر الشهداء وإقامة النصب التذكارية بأسماء شهداء ثورة التحرير وإلى التقرب من الفضاءات التاريخية.
إثرها أعطى وزير المجاهدين إشارة انطلاق أشغال ترميم مقبرة الشهداء بوادي التكاكة ببلدية بئر المقدم قبل أن يزور مركز تجهيز كبار معطوبي حرب التحرير الوطنية ويضع حيز الخدمة لمشروع بئر عميق بمركز الراحة للمجاهدين ببلدية الحمامات.
وببلدية عين الزرقاء أطلق الوزير اسم المجاهد الراحل محمود قنز على المركز الحدودي برأس لعيون قبل أن يزور معلم تاريخي لخط موريس بمنطقة الرميلة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني قريبا!
2قيادية في "الماك" تزور المغرب لنشر "سموم" الفتنة بين الجزائريين
3تسعة قتلى و27 جريحا إثر اصطدام حافلة بسيارة في سكيكدة
4عرفنا الجريمة.. فمن المجرم؟
5الأمن الجزائري ينجح في تطويق التهريب نحو المغرب
Français English
الرأي
سهيل الخالدي
فرنسا دولة تفشل
محمد الهادي الحسني
"تفاهات"
رشيد ولد بوسيافة
دنيا بارك .. وماذا بعد؟
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
عبد الناصر
"البوركيني" و"ساركوزي"!
حبيب راشدين
تحرير الاقتصاد من الإصر البروقراطي
عبد الناصر
عودة الذبيحة إلى الجزّار!
معلومي ياسين
مخلوفي وزيدان
بشير شعلال
لا يوجد بلد في العالم تطور بغير لغته
عمار جيدل
تصنيف "التربية الإسلامية" ضمن ميدان العلوم الاجتماعية خطأ معرفي ومنهجي
الفيديو
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
راييفاتش: "تحديد قائمة اللاعبين جاء بتوصية من الطاقم الفني"
أدرار: “همسة الأمل” ..تزرع الأمل وسط الفقراء والمحتاجين
كتب الجيل الثاني تدشّن إصلاحات بن غبريت
منظمة حماية المستهلك تطالب سونلغاز بتوضيحات حول تضخيم فواتير الكهرباء
دعا لصيانة وترميم المعالم التاريخية
مقابر الشهداء ومراكز التعذيب شواهد صادقة على ثورة التحرير
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الأحد، بتبسة، على ضرورة تصنيف معالم الثورة سواء ما تعلق منها بمقابر الشهداء أو بمراكز التعذيب لأنها من الشواهد الصادقة على حقبة ثورة التحرير.
تغطيات ذات صلة
مقابر الشهداء ومراكز التعذيب شواهد صادقة على ثورة التحرير
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الأمن الجزائري ينجح في تطويق التهريب نحو المغرب
لا بديل عن الإعدام لإيقاف نزيف الطفولة
قبل 15 يوما قبل عيد الأضحى.. هاجس المداومة والأسعار يلاحق وزارة التجارة!
وشدد الوزير لدى إعطائه ببلدية ثليجان إشارة انطلاق أشغال ترميم مقبرة شهداء معركة الجرف التاريخية التي اندلعت يوم 22 سبتمبر 1955 بمرتفعات الجرف علة بعد 100 كلم جنوب تبسة وسقط فيها 140 شهيدا، على ضرورة ترسيخ ثورة التحرير في أذهان الشباب الجزائري من خلال فتح المتاحف وهياكل أخرى تكون مزودة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال للتعرف أكثر على بطولات أجدادهم.
وأضاف أنه "على الأجيال الصاعدة أن تستلهم من قيم نوفمبر وتضاعف الجهود لتحقيق تنمية البلاد وضمان ازدهارها واستقرارها".
ودا زيتوني إلى صيانة وترميم وإعادة تأهيل المعالم التاريخية لثورة أول نوفمبر 1954 التي تمثل ذاكرة الأمة "ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على رسالة الشهداء".
كما أعطى إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة الطريق الرابط بين منطقة جبل راس العش معقل معركة الجرف نحو مقر بلدية السطح على مسافة 18 كلم وبغلاف مالي إجمالي للمشروعين يتجاوز 210 ملايين د.ج.
وبعدما دعا الشباب إلى ضرورة الافتخار والاعتزاز بماضيه المشرف، دعا زيتوني إلى ضرورة تكثيف عمليات صيانة وترميم مقابر الشهداء وإقامة النصب التذكارية بأسماء شهداء ثورة التحرير وإلى التقرب من الفضاءات التاريخية.
إثرها أعطى وزير المجاهدين إشارة انطلاق أشغال ترميم مقبرة الشهداء بوادي التكاكة ببلدية بئر المقدم قبل أن يزور مركز تجهيز كبار معطوبي حرب التحرير الوطنية ويضع حيز الخدمة لمشروع بئر عميق بمركز الراحة للمجاهدين ببلدية الحمامات.
وببلدية عين الزرقاء أطلق الوزير اسم المجاهد الراحل محمود قنز على المركز الحدودي برأس لعيون قبل أن يزور معلم تاريخي لخط موريس بمنطقة الرميلة.