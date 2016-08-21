اجتمع وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، بكبار الشخصيات في الجالية الإسلامية في فرنسا وخبراء ومشرعين لرأب الصدع بين الدولة الفرنسية والمسلمين، الذي نجم عن الخلاف الدائر بشأن ارتداء لباس البحر الإسلامي المسمى "بوركيني".
وقال كازنوف، المسؤول في الفريق الحكومي عن إدامة العلاقات الجيدة مع الطوائف الدينية، لصحيفة لاكروا الفرنسية قبل الاجتماع، الإثنين، إنه يريد إنشاء مؤسسة تسهم في الترويج لـ"الإسلام الفرنسي" الذي يحترم القيم العلمانية الفرنسية.
وأضاف أن هذه المؤسسة ستمول مشاريع تعليمية وثقافية وتقدم تدريبات غير دينية للأئمة، على سبيل المثال؛ دروسا في تاريخ الأديان.
واستبعد كازنوف تشريع قانون وطني يمنع "البوركيني"، الأمر الذي يسعى إليه بعض قادة الجناح اليمني بعد أن ردت محكمة فرنسية الأسبوع الماضي قيام بعض المناطق بمنعه.
وقال كازنوف إنه سيرشح السياسي المخضرم جان-بيير شوفنمان ليرأس هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن العلاقات بين الدولة وممثلي الطوائف الدينية المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ساركوزي، الإثنين، إنه سيعدل دستور البلاد ليتضمن منع "البوركيني" إذا أعيد انتخابه للرئاسة في الانتخابات المقررة في أفريل المقبل.
ويحاول ساركوزي أن يُظهر نفسه في صورة المرشح المحافظ المدافع عن القيم الفرنسية والمتشدد إزاء الهجرة، وقد دعا الأسبوع الماضي إلى فرض حظر شامل في عموم البلاد على "البوركيني"، الذي تسبب في إثارة جدل كبير في أوساط الحكومة التي يقودها الاشتراكيون والنخب السياسية الفرنسية.
وقد رد ساركوزي على سؤال بهذا الصدد قائلا "طيب، سنعدل الدستور. لقد عدلنا الدستور ثلاثين مرة. ليست ثمة مشكلة".
وكانت أعلى محكمة إدارية فرنسية علقت الجمعة الحظر على ارتداء "البوركيني"، الذي انتشر في عدد من المدن الساحلية الفرنسية لأنه ينتهك الحريات الأساسية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1الجيش الصحراوي يوقف ترميم المغرب لطريق الكركارات
2ميركل مستاءة من رفض بلدان اوروبية استقبال لاجئين مسلمين
3العملاق الياباني يدخل القارة الأفريقية ويزاحم الصين
4فرنسا: الإسلام والهجرة وقودا لحملتي ساركوزي وجوبي
5بان كي مون يطالب المغرب و"البوليساريو" بالتهدئة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
الانقلاب الفاشل والكيان الموازي
سهيل الخالدي
فرنسا دولة تفشل
محمد الهادي الحسني
"تفاهات"
رشيد ولد بوسيافة
دنيا بارك .. وماذا بعد؟
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
عبد الناصر
"البوركيني" و"ساركوزي"!
حبيب راشدين
تحرير الاقتصاد من الإصر البروقراطي
عبد الناصر
عودة الذبيحة إلى الجزّار!
معلومي ياسين
مخلوفي وزيدان
بشير شعلال
لا يوجد بلد في العالم تطور بغير لغته
الفيديو
إجراءات أمنية وصحية صارمة لمراقبة نقاط بيع أضاحي العيد
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
راييفاتش: "تحديد قائمة اللاعبين جاء بتوصية من الطاقم الفني"
أدرار: “همسة الأمل” ..تزرع الأمل وسط الفقراء والمحتاجين
كتب الجيل الثاني تدشّن إصلاحات بن غبريت
استبعد تشريع قانون وطني يمنع "البوركيني"
كازنوف يدعو لإنشاء مؤسسة للترويج لـ"الإسلام الفرنسي"
بي بي سي
اجتمع وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، بكبار الشخصيات في الجالية الإسلامية في فرنسا وخبراء ومشرعين لرأب الصدع بين الدولة الفرنسية والمسلمين، الذي نجم عن الخلاف الدائر بشأن ارتداء لباس البحر الإسلامي المسمى "بوركيني".
تغطيات ذات صلة
كازنوف يدعو لإنشاء مؤسسة للترويج لـ"الإسلام الفرنسي"
بان كي مون يطالب المغرب و"البوليساريو" بالتهدئة
مهاجم كنيسة إندونيسيا مهووس بزعيم "داعش"
15 قتيلا في هجوم انتحاري بسيارة في اليمن
أردوغان: سنقاتل المسلحين الأكراد كما نقاتل "الدولة الإسلامية"
وقال كازنوف، المسؤول في الفريق الحكومي عن إدامة العلاقات الجيدة مع الطوائف الدينية، لصحيفة لاكروا الفرنسية قبل الاجتماع، الإثنين، إنه يريد إنشاء مؤسسة تسهم في الترويج لـ"الإسلام الفرنسي" الذي يحترم القيم العلمانية الفرنسية.
وأضاف أن هذه المؤسسة ستمول مشاريع تعليمية وثقافية وتقدم تدريبات غير دينية للأئمة، على سبيل المثال؛ دروسا في تاريخ الأديان.
واستبعد كازنوف تشريع قانون وطني يمنع "البوركيني"، الأمر الذي يسعى إليه بعض قادة الجناح اليمني بعد أن ردت محكمة فرنسية الأسبوع الماضي قيام بعض المناطق بمنعه.
وقال كازنوف إنه سيرشح السياسي المخضرم جان-بيير شوفنمان ليرأس هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن العلاقات بين الدولة وممثلي الطوائف الدينية المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ساركوزي، الإثنين، إنه سيعدل دستور البلاد ليتضمن منع "البوركيني" إذا أعيد انتخابه للرئاسة في الانتخابات المقررة في أفريل المقبل.
ويحاول ساركوزي أن يُظهر نفسه في صورة المرشح المحافظ المدافع عن القيم الفرنسية والمتشدد إزاء الهجرة، وقد دعا الأسبوع الماضي إلى فرض حظر شامل في عموم البلاد على "البوركيني"، الذي تسبب في إثارة جدل كبير في أوساط الحكومة التي يقودها الاشتراكيون والنخب السياسية الفرنسية.
وقد رد ساركوزي على سؤال بهذا الصدد قائلا "طيب، سنعدل الدستور. لقد عدلنا الدستور ثلاثين مرة. ليست ثمة مشكلة".
وكانت أعلى محكمة إدارية فرنسية علقت الجمعة الحظر على ارتداء "البوركيني"، الذي انتشر في عدد من المدن الساحلية الفرنسية لأنه ينتهك الحريات الأساسية.