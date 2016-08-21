كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ،عن استدعاء كافة مكتتبي "عدل" 1 و2 بداية من 5 سبتمبر المقبل ـ أي يوم الإثنين ـ عبر الموقع الإلكتروني للوكالة لسحب أوامر الدفع.
وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، تلقت "الشروق" نسخة عنه، فإن مكتتبي "عدل" 1 الذين دفعوا قيمة الشطر الثالث، مدعوون إلى سحب أوامر الدفع للشطر الرابع، المتعلقة بولايات الجزائر، سيدي بلعباس، باتنة، عنابة وسكيكدة.
ويضيف البيان، أن الاستدعاء يخص أيضا، مكتتبي برنامج "عدل" 2، الذين دفعوا الشطر الثاني والثالث والرابع، المتعلق بولايات تيبازة وسطيف وخنشلة وباتنة وعين تيموشنت وبشار، مع العلم أن مواعيد سحب الأوامر ستحدد بالموقع الإلكتروني للوكالة، وتسحب بالنسبة إلى ولاية الجزائر، من مقر المديرية العامة لوكالة "عدل"، سعيد حمدين ومن المديريات الولائية بالنسبة إلى الولايات الأخرى.
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لسحب أوامر الدفع
استدعاء مكتتبي "عدل" 1 و2 بداية من الاثنين القادم
سفيان ع
كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ،عن استدعاء كافة مكتتبي "عدل" 1 و2 بداية من 5 سبتمبر المقبل ـ أي يوم الإثنين ـ عبر الموقع الإلكتروني للوكالة لسحب أوامر الدفع.
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وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، تلقت "الشروق" نسخة عنه، فإن مكتتبي "عدل" 1 الذين دفعوا قيمة الشطر الثالث، مدعوون إلى سحب أوامر الدفع للشطر الرابع، المتعلقة بولايات الجزائر، سيدي بلعباس، باتنة، عنابة وسكيكدة.
ويضيف البيان، أن الاستدعاء يخص أيضا، مكتتبي برنامج "عدل" 2، الذين دفعوا الشطر الثاني والثالث والرابع، المتعلق بولايات تيبازة وسطيف وخنشلة وباتنة وعين تيموشنت وبشار، مع العلم أن مواعيد سحب الأوامر ستحدد بالموقع الإلكتروني للوكالة، وتسحب بالنسبة إلى ولاية الجزائر، من مقر المديرية العامة لوكالة "عدل"، سعيد حمدين ومن المديريات الولائية بالنسبة إلى الولايات الأخرى.